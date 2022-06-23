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Благоустройство «Грин Парка»: рост спроса на оставшиеся квартиры

Почему семьям стоит выбирать ЖК «Грин Парк»

Благоустройство «Грин Парка»: рост спроса на оставшиеся квартиры
Фото: ДСК-1

Семейная концепция жилой застройки в Сургуте стремительно набирает обороты, очки и популярность среди покупателей – во многом благодаря инфраструктурным новациям ДСК-1.

В чем суть концепции? В целом ничего революционного, за исключением акцентированного внимания застройщика к деталям благоустройства придомовой территории. Еще на этапе разработки проектной документации жилого комплекса «Грин Парк» проводилась серьезная подготовительная работа по формированию обратной связи с потенциальными покупателями квартир. Что характерно, речь шла не только о планировке жилых помещений, высоте потолков или предпочтительных вариантах отделки. Большое, а в ряде случаев практически решающее значение для покупателей имеет перспектива обустройства участка и пустырей вокруг дома.

Например, семьи с детьми особенно заинтересованы в обсуждении планов строительства детских площадок, развивающих комплексов, рекреационных и игровых зон.

«Грин Парк» в этом отношении уже шагнул далеко вперед. Во-первых, буквально в нескольких минутах неспешной ходьбы от жилого комплекса раскинулся чрезвычайно популярный среди сургутян роскошный парк «За Саймой» – самая большая в городе площадка для досуга и отдыха на природе. Прекрасное место для семейных прогулок с детьми, развлечений, занятий физкультурой и спортом, а также для выгула домашних питомцев круглый год.

Во-вторых, несмотря на достаточное количество расположенных в шаговой доступности детских дошкольных учреждений и школ, в ближайшем радиусе – вокруг уже существующей «советской» застройки – практически отсутствуют общественные игровые и спортивные площадки. При этом запрос на них в районе растет с каждым годом, поэтому упомянутая выше «семейная концепция» ДСК-1 уже на этапе проектирования предусматривала облагораживание инфраструктуры придомовой территории «Грин Парка».

На месте нынешнего пустыря между домами застройщик возведет целый тематический парк, объединяющий сразу несколько игровых и спортивных площадок с зонами отдыха для родителей. Основной идентифицирующий элемент детской территории – нестареющая сказка о знаменитом на весь мир медвежонке и его друзьях. Парк прямо так и называется: «Стоакровый лес Винни-Пуха», а детали архитектурной реализации проекта раскроются в легко узнаваемых детьми и взрослыми маршрутах героев сказки, исполненных в виде конкретных объектов.

Например, в поисках воображаемого меда дети смогут исследовать все туннели «кроличьей норы», расположенной недалеко от собственно Домика Кролика с его интерактивными переговорными трубами и игровыми макетами. Активные игры – на площадке с «пчелиным ульем», незабываемым по исполнению Пуха в роли тучки. Безопасное древолазанье можно освоить непосредственно на «шести соснах», в которых, впрочем, невозможно заблудиться. В свою очередь, родители найдут удобный наблюдательный пункт для отдыха и присмотра за детьми на скамейках с навесами, стилизованными под соты.

Помимо просторных детских площадок, общее дворовое пространство «Грин Парка» станет мощным центром притяжения для жителей и самого комплекса, и ближайших домов – вне зависимости от возраста, темперамента и предпочтений. Если зонирование одной части участка под благоустройство полностью и безраздельно отдано малышам и их родителям, то вторая запланирована для посетителей постарше – подростков и взрослых. Воркауты, спортплощадки, зоны отдыха, тренажеры, динамическое оборудование наряду с уединенными «пятачками» и столиками для игры в настольные игры сгруппированы и разделены так, чтобы каждый посетитель имел возможность с пользой провести время по своему формату активности и при этом не мешать остальным.

Места рядом с «Грин Парком» вполне достаточно, причем, абсолютно без ущерба для существующих зеленых насаждений. Более того, при оформлении дворового пространства активно, хотя и не излишне навязчиво, используется экологическая стилистика.

Такой наглядный пример благоустройства и «семейной концепции» в действии преобразит не только непосредственно придомовую территорию, но и само представление о районе.

И чем ближе проект к финишу своей практической реализации, тем меньше свободных квартир остается в «Грин Парке».

Они еще есть. Хотя уже и не так много.


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Сегодня в 16:14, просмотров: 304, комментариев: 0
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