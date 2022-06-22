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Окружные Пасхальные хоровые ассамблеи

В Сургуте прошел проект «Пасхальные хоровые Ассамблеи»

Окружные Пасхальные хоровые ассамблеи
Фото: колледж русской культуры им. А.С. Знаменского

Проект «Пасхальные хоровые Ассамблеи» ведет свое начало с 2003 года.

В самом начале существования Ассамблеи заявили о себе как о значительном явлении в культурной жизни округа, и на протяжении 20 лет успешно реализуются как ведущий проект в рамках духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

В настоящее время «Пасхальные хоровые Ассамблеи» - это масштабный фестиваль, развёрнутый во времени, и включающий в себя самые разнообразные мероприятия и формы работы: проведение конкурса хоровых коллективов и конкурса вокального искусства, организация концертов в православных храмах и на концертных площадках Югры, формирование репертуара сводного детского хора Югры, курсы повышения квалификации и мастер-классы для руководителей хоровых коллективов с участием ведущих мастеров хорового искусства России и Югры.

Хоровые коллективы округа и их руководители вовлекаются в орбиту фестиваля на протяжении всего учебного года. Ежегодно фестиваль открывается в православных храмах Югры в день святой Пасхи и завершается 24 мая, в День славянской письменности и культуры праздничным концертом с участием сводных хоровых коллективов региона.

Организаторами ассамблей являются Департамент культуры ХМАО – Югры, Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского совместно с региональной общественной организацией ХМАО – Югры «Общество русской культуры», при участии Некоммерческого партнерства «Всероссийское хоровое общество». В 2022 году Ассамблеи прошли при поддержке компании ЛУКОЙЛ.

24 апреля 2022 г. в праздник Светлой Пасхи в Храме в честь великомученика Георгия Победоносца (г. Сургут) состоялось открытие ХХ юбилейных Окружных Пасхальных хоровых Ассамблей. В открытии приняли участие хоровые коллективы БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», которые исполнили духовные песнопения и обработки русских народных песен С. Рахманинова, П. Чайковского, Л. Сивухина, А. Свешникова, Л. Панкратова и других отечественных композиторов. На портале Культура.РФ состоялась трансляция концерта, посвященного Торжественному открытию ХХ Окружных Пасхальных хоровых Ассамблей.

С 24 апреля по 9 мая прошли интернет-конкурсы – хоровых коллективов и вокального искусства. На участие в конкурсах было подано 306 заявок (147 коллективов и 159 солистов) из разных уголков страны: Новосибирск, Нижний Новгород, Зеленоград, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Улан-Удэ (Республика Бурятия), Учалы (Республика Башкортостан), Тобольск, Тольятти, Ростов-на-Дону, Москва, Киров, Орша (Беларусь) и т.д. Наибольшее количество заявок, по традиции, поступило от участников из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа: Сургут, Югорск, Нижневартовск, Нижнесортымский, Советский, Покачи, Белоярский, Березово, Радужный, Нефтеюганск, Пойковский, Пыть-Ях, Лангепас, Салехард, Ноябрьск, Лабытнаги, Надым и т.д.

Оценивали участников интернет-конкурса хоровых коллективов и интернет-конкурс вокального искусства ведущие деятели культуры России и ХМАО – Югры:

Бибеева Ирина Николаевна, профессор, заслуженный артист Российской Федерации, председатель Тюменского отделения Всероссийского хорового общества, Лауреат Всероссийского конкурса оперных певцов им. Ю.Гуляева; международных конкурсов оперных певцов (Италия г. Афины, Греция, о. Родос, Греция), Премии им. В.И. Муравленко, Премии Джудди Наполи (Италия); «Человек года в области культуры», «Персона года»;

Еремин Леонид Иванович, заслуженный работник культуры Российской Федерации, профессор, заведующий кафедрой хорового дирижирования Челябинского государственного института культуры;

Париман Александр Александрович, заслуженный артист Российской Федерации, и.о. профессора, заведующий кафедрой дирижирования Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки;

Пчелкин Вадим Александрович, заслуженный работник культуры Российской Федерации, руководитель хоровой студии мальчиков и юношей, член президиума НП «Всероссийское хоровое общество», член правления Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга.

Помимо интернет-конкурсов состоялись мастер-классы ведущих мастеров хорового и вокального искусства: Паримана А.А. (г. Новосибирск), Кульмаметьева В.Р., Кульмаметьевой Т.А. (г. Москва), иерея Ильиных М.Ю. (г. Тобольск).

24 мая 2022 года на сцене БУ «Сургутский музыкально-драматический театр» состоялась торжественная церемония закрытия ХХ Окружных Пасхальных хоровых Ассамблей – концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры.

В концерте приняли участие хоровые коллективы, ансамбли, духовой оркестр Сургутского колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского, хоровые коллективы общеобразовательных школ Сургута и Нефтеюганска. Преподавателями и студентами отделения декоративно-прикладное искусство колледжа подготовлено дефиле коллекции народных костюмов.

Завершилось мероприятие исполнением Гимна Российской Федерации в исполнении детского сводного хора Югры, в состав которого вошли все присутствующие на концерте коллективы.

Трансляция мероприятия осуществлялась на портале Культура.РФ.


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Сегодня в 17:11, просмотров: 75, комментариев: 0
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