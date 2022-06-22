Компания «Сибпромстрой» нашла возможность помочь правительству региона обеспечить жильем детей-сирот

145 квартир площадью порядка 47 квадратных метров для граждан этой категории застройщик реализует в Сургуте, в том числе 12 – в малоэтажном жилом комплексе «Зеленый».

Застройщик нашел возможность помочь правительству региона обеспечить жильем детей-сирот и в других городах Югры – в Когалыме будет реализовано 11 квартир, в Сургутском районе (пос. Белый Яр) – 19 квартир и 31 квартира в Нефтеюганске и чуть ранее 11 квартир в Пыть-Яхе.

Общая стоимость сделки – почти 800 миллионов рублей: региональная служба по тарифам наконец признала, что утвержденная ею выкупная стоимость жилья у застройщиков в некоторых случаях (как, например, в Сургуте) в два с лишним раза ниже рыночных цен. И немного подняла ставки. Так, теперь выкупная стоимость жилья в Сургуте составляет 85,2 тысяч рублей за квадратный метр. Правда – в чистовой отделке «заходи и живи», а также без учета площадей балконов и лоджий. Так что продажу квартир даже по увеличенной стоимости можно считать социальной акцией строительных компаний.

По давней традиции, Сибпромстрой реализует для детей-сирот не просто отремонтированные квартиры. На протяжении уже более десятка лет сургутский застройщик обеспечивает жилье для этой категории еще и мебелью.

- Шкаф, мягкая мебель, стол и стулья. Мы считаем, что для молодого человека или девушки, только входящих в самостоятельную взрослую жизнь, это хоть минимальное, но очень своевременное подспорье, - рассказали в руководстве компании. – Надеемся, что они оценят по достоинству свое первое собственное жилье.