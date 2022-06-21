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Теплоэнергетики подвели итоги тридцатой корпоративной Спартакиады

Сотрудники СГМУП «ГТС» приняли участие в 50 спортивных соревнованиях

Теплоэнергетики подвели итоги тридцатой корпоративной Спартакиады
Фото: СГМУП «ГТС»

В ушедшем спортивном году почти половина сотрудников СГМУП «ГТС» приняла участие в более 50 мероприятиях различного уровня. В спортивном активе предприятия - уверенное выступление на Чемпионате Высшей Лиги по мини-футболу г. Сургута, «бронза» в уже традиционной Городской Спартакиаде работающей молодежи.

В минувшие выходные состоялась церемония награждения лучших спортсменов предприятия. За 9 месяцев состязаний работники соревновались в легкой атлетике, гиревом спорте, настольном теннисе, нардах, баскетболе, армрестлинге, мини-футболе, лыжных гонках, волейболе, бадминтоне. Завершающим видом соревнований стал боулинг. Именно этот вид спорта собрал рекордные 14 команд в развлекательном центре «Боулинг-центр». На протяжении спортивного года за пьедестал почета и награды развернулась нешуточная борьба, по итогам года почетную «бронзу» завоевала команда аппарата управления предприятием, «серебро» досталось команде района теплоснабжения №3, «золото» уже не первый год удерживает команда района тепловых сетей №2.

За тридцать лет корпоративная Спартакиада — стала одной из любимых традиций теплоэнергетиков. Спорт дарит положительные эмоции, объединяет. С одной стороны, соревнования – это яркие эмоции, спортивный азарт, ликование победителей и горечь поражения. Но самое главное – это возможность побыть вместе, пообщаться в неформальной обстановке с коллегами из других подразделений, цехов и предприятий.


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Сегодня в 10:05, просмотров: 114, комментариев: 0
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