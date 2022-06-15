В Сургуте открылась школа дополнительного образования «ТРИЗУМ»

Метод ТРИЗ (теория решений изобретательских задач) уже популярен во многих образовательных учреждениях России. Эта технология развивает у детей изобретательскую смекалку, творческое мышление, учит быть пытливым, любознательным, что очень важно для современного ребенка. Теперь и в нашем городе открылась школа, в которой используют эти методики.

В школе эффективного мышления обеспечивают всестороннее развитие ребенка в следующих направлениях: память, внимание, познавательную и созидательную деятельность, креативность и умение работать в команде. Подробнее о школе: https://vk.com/trizum_surgut

В основе обучения естественное любопытство и интерес, ребёнок не выполняет домашнее задание, а сам ищет информацию по изучающим вопросам, потому что ему это интересно. Игровая форма обучения позволяет легче запомнить сложный материал. Это привносит в занятия элемент неожиданности и творчества, что позитивно сказывается на мотивации учеников.

Методика школы — это объединение теории решения изобретательских задач с программой развития гибких навыков (soft skills) для детей от 5 до 12 лет. В 21 веке именно гибкие навыки определяют успешность человека в долгосрочной перспективе. Нужно постоянно быть в тонусе, чтобы иметь преимущества.

Soft skills — надпрофессиональные навыки, которые помогают решать жизненные задачи и работать с другими людьми. Независимо от специальности вам понадобятся хотя бы несколько «гибких навыков». Чтобы добиться успеха на работе, нужно уметь хорошо ладить с коллегами, клиентами, менеджерами и начальниками. Soft skills закладываются в детстве и развиваются в течение всей жизни. Поэтому работодатели особенно ценят людей, у которых они хорошо развиты. Soft skills полезны в любых сферах, формируются в детстве и связаны с эмоциональным интеллектом.

80% занятий в ТРИЗУМ это практика: эксперименты, опыты и логические задачи помогают детям успешно освоить естественные и точные науки, анализировать, работать в команде и расширять свой кругозор!

Школа http://surgut.trizum.ru приглашает на бесплатный промо-урок, где можно познакомиться с методиками и программами школы.

Школа ТРИЗУМ открылась по адресу: г. Сургут; ул. Университетская дом 11.

Тел.: +7 (982)222-16-77.

Уроки проводятся по предварительной записи, также педагоги организуют бесплатные выездные мероприятия в школах и детских учреждениях города.