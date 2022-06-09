СГМУП «ГТС» открывают кампанию по подготовке к предстоящему отопительному сезону. На капитальный ремонт, техническое перевооружение магистральных и внутриквартальных сетей тепловодоснабжения, центральных тепловых пунктов и котельных направят 460 миллионов рублей.

Самые продолжительные ремонтные работы запланированы в

5А микрорайоне. На улице Игоря Киртбая теплоэнергетикам предстоит заменить 700 метров магистральных коммуникаций. В планах специалистов предприятия выполнить техперевооружение двух с половиной километров внутриквартальных сетей тепловодоснабжения по проспекту Ленина д. 73, 75 и 75/2. Помимо участка на ул. Игоря Киртбая и пр. Ленина в плане работ присутствует замена теплосетей на улицах Дзержинского, Декабристов, Гагарина, Маяковского и Губкина. Пока на участках идут подготовительные работы, монтируются обводные линии подачи ресурса.

В ходе летней ремонтной компании предстоит заменить 9 км трубопроводов тепловодоснабжения. Подрядчиков ориентируют на качественную работу, которую нужно выполнить за короткий срок, так как межотопительный период составляет всего 90 дней.