МТС сообщает о подведении итогов предварительных онлайн-прослушиваний на актерский факультет ГИТИСа, которые прошли для школьников Урала 19-20 мая в рамках творческого благотворительного проекта компании «Поколение М». В число лучших по результатам испытаний вошли 28 уральских ребят, двое из которых представляют ХМАО.

В этом году творческий проект МТС объединил около 200 абитуриентов из регионов Урала. Ханты-Мансийский автономный округ представляли школьники старших классов из Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска, Когалыма и Югорска. Они читали стихи Людмилы Петрушевской, Марины Цветаевой, Евгения Евтушенко, Сергея Михалкова, «Вредные советы» Григория Остера, документальные письма югорских солдат с фронта, басни Крылова и многие другие произведения.

В число лучших на онлайн-прослушиваниях, которые провел педагог ГИТИСа, актер театра и кино Алексей Калинин, вошли Ружин Алла из Сургута и Иванова Виктория из Ханты-Мансийска. Им зачтено прохождение первого тура отборочных прослушиваний на актерский факультет и предложено очное участие во втором туре прослушиваний. По итогам онлайн-прослушиваний Алексей Калинин отметил высокую подготовку уральских ребят: все конкурсанты также приняли участие в мастер-классе, на котором рассказали им о требованиях для поступления, выборе репертуара, мастерах, набирающих учеников, и сроках приемной кампании.

«Я с детства люблю петь, вокалом занимаюсь с 5 класса. Сейчас заканчиваю учебу в Центре искусств для одаренных детей Севера, специализируюсь на оперном пении. Участвовала в спектаклях «Письма времени» и «Проделки Эмиля» в концертно-театральном комплексе «Югра-классик», теперь хочу развиваться дальше. Мечтаю поступить в театральный вуз, а лучше всего в ГИТИС, и учиться у профессионального мастера. Надеюсь, все сложится», - поделилась Виктория Иванова.

«В Ханты-Мансийском автономном округе много талантливой молодежи. Это показали предварительные онлайн-прослушивания в ГИТИС, где было отмечено двое наших ребят. Тем, кто не прошел испытания или не успел на них записаться, прошу не отчаиваться. Можно воспользоваться еще одним шансом. Если вам от 15 до 18 лет, участвуйте в проекте «Поколение М», который выступает базой для прохождения первого тура творческих испытаний. Для этого нужно на нашем сайте посмотреть мастер-классы с мастерами проекта, затем снять на видео басню, стихотворение, песню или отрывок из прозы в собственном исполнении и загрузить работу на https://pokolenie.mts.ru/ до 31 мая 2022 года. Также будет выбран один победитель, который в дополнение к творческому зачету получит поездку в Москву с персональной экскурсией по ГИТИСу и посещением спектакля в Учебном театре», - рассказал директор МТС в ХМАО-Югре Андрей Белов.

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О проекте «Поколение М»

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей.

О ГИТИСе

Российский институт театрального искусства — ГИТИС — крупнейший театральный вуз Европы, недавно отметивший 140-летие. Больше 1 600 студентов из всех регионов России и из-за рубежа обучаются сегодня в ГИТИСе на 8 факультетах: актерском, режиссерском, театроведческом, балетмейстерском, факультете музыкального театра, новых направлений сценических искусств, сценографии и продюсерском.