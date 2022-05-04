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​В Радужном внедрена новая система учета питьевой воды

Новая система учета воды в Радужном позволила сократить потери в сетях на 15-20%

​В Радужном внедрена новая система учета питьевой воды
Фото: Горэлектросеть

В городе Радужный реализуется одно из первых в ХМАО-Югре концессионных соглашений по управлению муниципальными системами водоснабжения и водоотведения (ранее находились в ведении МУП «Водоканал»). Концессионер – компания «Горэлектросеть» из Нижневартовска и ее филиал «Радужнинские городские энергетические сети» (РГЭС) с начала 2020 года вводят изменения в систему учета воды, поставляемой жителям.

Специалисты РГЭС подошли к решению проблемы потерь в сетях, возникшей в период хозяйствования МУП «Водоканал», комплексно. На предприятии закупили современное оборудование, в частности портативный ультразвуковой расходомер жидкости. С его помощью проверили все приборы учета на скважинах и водоочистных сооружениях и провели переход на работу со скважинами, имеющими счетчики с наименьшей погрешностью. В итоге, сократились потери воды на участке от станции Водозабор до водоочистных сооружений.

Для расчета баланса на отдельные ветки водовода установили контрольные приборы учета. Проверены потребители, подключенные от водовода, и обследован трубопровод на предмет возможных врезок и ответвлений, актуализированы схемы водопроводных сетей. Инспектора водопроводных сетей РГЭС выявили несколько незаконных подключений в водопровод, объем потребления которых составлял около 1000 м3 в месяц. Юристы РГЭС предъявили нарушителям иск за бездоговорное потребление, разногласия удалось решить в досудебном порядке. Обнаружены протечки воды и через неисправные запорные оборудования, которые впоследствии заменили и отремонтировали. Ориентировочный объем потерь в данных узлах составлял 150 м3 в месяц. Теперь инспекционные проверки специалисты филиала проводят регулярно.

На артезианских скважинах водозаборных сооружений установлены ультразвуковые приборы учета, имеющие низкую погрешность. При этом уменьшены потери воды от момента добычи до водоочистных сооружений.

Доля потерь в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, за 2020 год уменьшилась и составила 10,06% (за 2019 г. составляла 12,27%). В частности, по городу 8,96% (в 2019г. – 9,88%), по микрорайону Южный 32,38% (в 2019г. - 45,58%). За 2021 доля потерь составила 7,73%, из них по городу – 7,08%, по микрорайону Южный – 22,04 %. Уменьшение потерь в сетях дает возможность сократить затраты на их оплату и перераспределить эти средства на ремонт сетей и оборудования водоподготовки.

В частном секторе города (район СУ-968 и микрорайон Южный) для мониторинга расхода воды используются технологии беспроводной связи для IoT («интернет вещей»). Автоматическая передача показаний позволяет сократить потери за счет одновременного снятия показаний у потребителя и поставщика ресурса. Всего в частном секторе абонентам установлено 193 прибора учета, еще 172 домохозяйства требуют установки счетчиков воды.

«В 2020 году мы начали работу по актуализации сетей водоснабжения города, с применением геодезического спутникового оборудования. Сегодня на основе полученных данных составлена новая схема сетей водоснабжения Радужного, а также разработан и введен в действие программный комплекс, определяющий баланс воды в сетях. Это позволило вести постоянный контроль за расходом воды и своевременно выявлять утечки, связанные с возможными технологическими нарушениями. Разделение учета по участкам позволяет в кратчайшие сроки определить место аварии и восстановить водоснабжение потребителям», - сообщила главный инженер РГЭС Алсу Миннахметова.


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Сегодня в 10:49, просмотров: 366, комментариев: 0

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