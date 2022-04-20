Комиссия Департамента ЖКК и энергетики Югры оценили работу АО «Горэлектросеть»

Комиссия Департамента ЖКК и энергетики ХМАО-Югры под руководством заместителя директора департамента Сергея Эрнста провела документарную проверку хода реализации инвестиционной программы АО «Горэлектросеть» за 2018-2021 годы.

«По итогам проверки выявлены незначительные и обоснованные отклонения выполнения планового финансирования и плановых объемов от фактических. По плану АО «Горэлектросеть» финансирование инвестпрограммы на 2021 год должно было составить 590,23 млн рублей, фактически потратили – 575, 23 млн рублей. Основная причина этого – экономия по закупочным процедурам. Всего за инвестиционный период 2018-2021 годов в развитие электросетевого комплекса на территории городов Нижневартовска, Радужного и поселений Нефтеюганского района компания «Горэлектросеть» вложила 3 210,81 млн рублей собственных средств.

Комиссия Департамента ЖКК и энергетики ХМАО-Югры пришла к выводу, что предприятие сохраняет тенденцию по успешной реализации инвестпрограммы, что обеспечивает надежное электроснабжение существующих объектов и подключение к электросетям новых стратегически важных и социально значимых объектов», - сообщил начальник отдела производственного планирования, анализа и контроля АО «Горэлектросеть» Сергей Топалов.

Предприятие направило заявление 05.04.2022 года в Департамент ЖКК и энергетики ХМАО-Югры на предоставление государственной услуги по утверждению очередной корректировки инвестиционной программы, предусматривающей продление периода реализации до 2027 года.

Проектом корректировки инвестиционной программы АО «Горэлектросеть» на период 2018-2027 годы предусмотрена реализация 287 инвестиционных проектов, в том числе 145 в рамках технологического присоединения, 105 инвестпроектов – в группе «Реконструкция/модернизация» и 37 инвестпроектов – в группе «Прочие инвестиционные проекты». Проект инвестиционной программы АО «Горэлектросеть» на период 2018-2027гг. в сфере электроэнергетики сформирован с учетом филиалов «Радужнинские городские энергетические сети» и «Пойковские электрические сети». Работы будут выполняться на территории Радужного, Нижневартовска и поселений Нефтеюганского района. Всего запланировано ввести 335,85 МВА трансформаторных мощностей и 663,54 км линий электропередач, объем инвестиций при этом составит 9 070,13 млн рублей за весь период реализации.

Справка: Инвестиционная программа (ИП) АО «Горэлектросеть» сформирована на основании целевых показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг в области энергоснабжения. В своей основе ИП опирается на программы комплексного развития городов Нижневартовска, Радужного и пгт. Пойковского, а также генеральные планы застройки. ИП направлена на повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии, увеличение пропускной способности сетей, устранения ограничений потребления электроэнергии по существующим сетям новым потребителям путем строительства новых объектов электроснабжения, повышения пропускной возможности и уровня надежности объектов инфраструктуры горда.