Группа компаний АО «Горэлектросеть» (Нижневартовск) проводит конкурс «Правнуки Великой Победы». Дети сотрудников декламируют стихи и отрывки из поэтических произведений, посвящённые Великой Отечественной войне. Записанные на видео работы размещают на страничке компании в социальных сетях, накануне праздника конкурсантов оценит жюри.

«В наших силах сделать так, чтобы подвиги прадедов знали и чтили будущие поколения. Мы должны помнить об этой страшной странице в истории страны, о тех, кто отдал свою жизнь за великую Победу. Корпоративный конкурс чтецов объявили впервые и приятно удивлены активностью сотрудников. Коллеги рассказывают, как вечерами вместе с детьми перечитывают любимые литературные произведения, повторяют строки, подбирают образ. В этом и состояла наша задача, сплотить семьи, весь коллектив вокруг идеи патриотизма, вечной памяти подвигу советских солдат», - прокомментировал главный энергетик Нижневартовска Юрий Елин.

Накануне Дня Победы в компании состоится церемония награждения участников, работы которых выделит жюри. Но без дипломов и подарков не останется ни один юный декламатор, заверили нас в пресс-службе компании.

По информации редакции, подобные мероприятия в группе компаний реализуются в рамках новой стратегии внутренних коммуникаций, направленной на развитие корпоративной культуры.