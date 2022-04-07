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​«Горэлектросеть» ввела в работу новый двухэтажный распределительный пункт напряжением 10/0,4 кВ

Новый распределительный пункт напряжения заработал в Нижневартовске

​«Горэлектросеть» ввела в работу новый двухэтажный распределительный пункт напряжением 10/0,4 кВ
Фото: Горэлектросеть

Компания «Горэлектросеть» возвела в 15-микрорайоне Нижневартовска двухэтажный распределительный пункт 10/0,4кВкВ РПЖ-6. Это третий по счету объект такого типа в Нижневартовске и в целом в Югре. Ранее подобные распределительные устройства были построены в западной промышленной зоне города в районе улиц Мира-Кузоваткина (РПП-11) и в 7 микрорайоне (РПЖ-3).

Возведение таких распределительных пунктов – требование времени. Стремительный рост города, увеличение числа потребителей и плотная застройка зданий в промышленной и жилой частях Нижневартовска вынуждают энергетиков искать нестандартные решения. Двухуровневые комплектные блочные распределительные пункты имеют большие преимущества: значительное сокращение занимаемой площади, высокая надежность и безопасность, компактность и совместимость с городской архитектурой.

«РПЖ-6 отличается от обычных подстанций, в нем два этажа. Это распределительное устройство было спроектировано и реализовано с учетом наших требований компанией «ЭЗОИС» («Экспериментальный завод объемных инженерных сооружений»). В Нижневартовск электроустановка прибыла в виде блочно-модульной конструкции, готовой к сборке. Заранее были изготовлены железобетонные оболочки из стен, полов и крыши с укомплектованным оборудованием, приямки (подземная часть конструкций). Главная проблема строительства в городских условиях – отсутствие свободного места под размещение новых объектов. В этом случае монтаж новой электроустановки осуществлялся фактически в пятне, на котором ранее располагалось старое распределительное устройство. Такое решение привело к необходимости разместить в 15 микрорайоне дополнительную трансформаторную подстанцию, которая использовалась в качестве временного источника питания для потребителей на период строительства. В числе главных приоритетов АО «Горэлектросеть» - стабильное электроснабжение горожан, минимизация времени перерывов в подаче электроэнергии. Поэтому на этом объекте переводы нагрузок с постоянного на временные источники питания и обратно оказались наиболее трудозатратными и сложными мероприятиями для энергетиков», - сообщил начальник ПТО АО «Горэлектросеть» Сергей Ковбаса.

Сейчас 15 микрорайон обеспечен надёжным бесперебойным электроснабжением на много лет вперед, срок службы РПЖ-6 составляет не менее 25 лет. Ввод в эксплуатацию и подача напряжения состоялись в январе 2022 г. Строительство объекта было выполнено в рамках реализации инвестиционной программы АО «Горэлектросеть» 2018-2022 года, финансирование осуществлялось из собственных средств компании.


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Сегодня в 11:40, просмотров: 219, комментариев: 0

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