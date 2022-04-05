Объединить все достоинства комфортного жилья в одном ЖК «Грин Парк»

Собственное жилье не должно превращаться в мечту. Это необходимость. Это цель, вполне достижимая и куда более доступная, чем может казаться. Любой человек вправе рассчитывать на повышение уровня жизненного комфорта, физического и внутреннего, душевного.

А в своей квартире, просторной и уютной, отвечающей всем ожиданиям семьи, даже мечтается как-то иначе – свободнее и масштабнее. Просто потому, что уверенность в будущем крепче. Как и ощущение защищенности вложений независимо от стабильности экономики.

Пожалуй, ни одна из привычных инвестиционных гаваней не сравнима с квадратными метрами. Валюта, акции, облигации? Драгметаллы? Рынок слишком непредсказуем – первые легко становятся просто красивыми бумажками, да и ликвидность вторых не всегда очевидна.

А недвижимость имеет внутреннюю стоимость. Она максимально ликвидна сама по себе, минимально рискованна, надежна, плюс не нуждается в дополнительном обеспечении – это физический актив с постоянным (и таким же, к слову, растущим) спросом.

Конечно, помимо простора жилого помещения, полезно озаботиться его расположением в хорошем районе с готовой инфраструктурой. Выбор ответственный, так что предпочтительно сочетание удобства и благоустроенности. Что такое своя территория комфорта?

● Для молодой пары – это энергетика жизни в непосредственной близости к центру города и событий с бонусами, к примеру, в виде шопинга и развлечений «в шаге-двух», а также качественный ремонт от застройщика, который уже включен в стоимость квартиры;

● Для семьи с детьми – сборы в садик и школу без спешки, потому что они рядом, и современные детская и спортивная площадки;

● Поколение постарше, но по-прежнему молодое душой, оценит парк через дорогу и все необходимое рядом (магазины, поликлиника, общественный транспорт).

А в идеале – объединить все достоинства в одном жилом комплексе. Пристального внимания, безусловно, заслуживают квартиры в ЖК «Грин Парк».

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