Жители Югры могут приобрести готовые квартиры на выгодных условиях

1 апреля на рынке первичного и вторичного жилья ожидают повышение ставки по льготной ипотеке до 12%. В то же время крупнейший застройщик Югры ГК «Сибпромстрой» делает уникальное предложение. Программа включает субсидированную ипотеку на покупку готовых квартир с выгодной ставкой – всего от 5,3 процентов.

Уникальность предложения в том, что покупатель приобретает жилье в уже построенном доме и может получить ключи сразу после подписания основного договора купли-продажи. К тому же перед клиентом представлен большой выбор жилых комплексов на любой вкус. Например, идеальный для семьи ЖК «Зеленый».

Югорчане могут выбрать индивидуальную схему субсидирования. Первый взнос от 20 процентов.

Субсидированная ставка на первый год 5,3% (первый год + возможность рефинансирования);

Субсидированная ставка на два года 11,5% (на два года + возможность рефинансирования);

Субсидированная ставка на весь срок кредитования – 16,2% (возможность рефинансирования).

Оформить ипотеку можно всего за один визит.

Подробнее о предложении можно узнать по телефону отдела продаж ГК «Сибпромстрой»: +7-3462-600-190.

Не является публичной афертой.