Жители Югры могут приобрести готовые квартиры на выгодных условиях

1 апреля на рынке первичного и вторичного жилья ожидают повышение ставки по льготной ипотеке до 12%. В то же время крупнейший застройщик Югры ГК «Сибпромстрой» делает уникальное предложение. Программа включает субсидированную ипотеку на покупку готовых квартир с выгодной ставкой – всего от 5,3 процентов.
Уникальность предложения в том, что покупатель приобретает жилье в уже построенном доме и может получить ключи сразу после подписания основного договора купли-продажи. К тому же перед клиентом представлен большой выбор жилых комплексов на любой вкус. Например, идеальный для семьи ЖК «Зеленый».
Югорчане могут выбрать индивидуальную схему субсидирования. Первый взнос от 20 процентов.
- Субсидированная ставка на первый год 5,3% (первый год + возможность рефинансирования);
- Субсидированная ставка на два года 11,5% (на два года + возможность рефинансирования);
- Субсидированная ставка на весь срок кредитования – 16,2% (возможность рефинансирования).
Оформить ипотеку можно всего за один визит.
Подробнее о предложении можно узнать по телефону отдела продаж ГК «Сибпромстрой»: +7-3462-600-190.
Не является публичной афертой.
Развязка сияет, что дальше? // 6 апреля в 11.30