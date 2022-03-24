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​Более 100 семей готовятся к новоселью в ЖК “Западный квартал”

С 14 марта в ЖК «Западный квартал» (пгт Белый Яр) стартовала передача застройщиком ключей собственникам квартир

​Более 100 семей готовятся к новоселью в ЖК “Западный квартал”
Фото: Западный квартал

С 14 марта в ЖК «Западный квартал» (пгт Белый Яр) стартовала передача застройщиком ключей собственникам квартир – на несколько месяцев раньше сроков, указанных в документах.

Жилой комплекс «Западный квартал», являющийся частью современного строящегося микрорайона «Гидронамыв», переходит в завершающую стадию звукового аккомпанемента. На смену размеренному урчанию строительной техники приходит долгожданный оркестр инструментов для ремонта и приведения квартир в окончательный вид – досрочная передача новоселам ключей выводит заселение дома на финишную прямую.

«Западный квартал» расположен в считанных километрах от Сургута, но окружение лесопарка и отсутствие городского шума позволяют считать его олицетворением атмосферы полноценного загородного комфорта. А с постепенным затиханием звуков ремонтных работ жилой комплекс обещает стать фактически заповедным островком малоэтажной застройки на 200 квартир, уютным местом для жизни в здоровой экосреде вблизи лесного массива. Более того, уже летом запланировано озеленение внутреннего двора дома. Проект застройки «Западного квартала» предусматривает спортивные площадки для взрослых, детские игровые площадки.

Одно из неоспоримых преимуществ для владельцев квартир в «Западном квартале» – легкая и привычная эстетика архитектурного решения. Пятиэтажный панельный жилой комплекс построен по хорошо знакомому сургутянам ленинградскому проекту, с грамотно продуманной планировкой, прекрасной звукоизоляцией, что немаловажно, и просторными квартирами.

Дом возведен по бескаркасной технологии, а перекрытия – по монолитно-железобетонной, что обеспечивает особую прочность и надежность самой конструкции и позволяет отнести такое решение к эталонной модели классического домостроения.

Удобство расположения ЖК «Западный квартал» обусловлено, помимо прочего, транспортной доступностью и буквально 7-минутной близостью до центра Сургута, а также перспективой расширения в будущем дорожной сети для объединения районного центра с пгт Белый Яр. При этом новоселы-автовладельцы полностью обеспечены парковочным пространством – на каждую квартиру дома предусмотрено свое паркинг-место.

Совсем рядом – множество объектов социальной и торгово-финансовой инфраструктуры: две школы, три детских сада, центр подросткового досуга, библиотека, поликлиника, стоматология, магазины и отделения банков.

Новоселы, получающие ключи от квартир «Западного квартала», оценят преимущества – компактное расположение всего необходимого для полноценной жизни и в то же время простор загородного комфорта.


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Сегодня в 12:13, просмотров: 250, комментариев: 0

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