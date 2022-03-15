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​20 марта в Нижневартовске пройдет встреча с застройщиками Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Вход свободный, мероприятие бесплатное

​20 марта в Нижневартовске пройдет встреча с застройщиками Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Фото: Жемчужина Сибири

20 марта в 14:00 застройщики Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведут встречу в Нижневартовске, расскажут о своих новостройках и как выгодно купить квартиру в другом регионе. Мероприятие пройдет в конференц-зале гостиничного комплекса "Жемчужина Сибири" по адресу ул. 60 Лет Октября, 6А. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.

Встреча будет интересна всем, кто хочет купить квартиру для переезда в северную столицу, тем, кто планируем приобретение для детей, а также с целью инвестиций. Для уточнения информации можно позвонить по телефону +7 (905) 294-20-49.

На встрече вы узнаете:

  • в каких новостройках лучше покупать квартиру в Санкт-Петербурге и Ленинградской области;
  • как выгодно инвестировать в недвижимость;
  • где лучше приобрести квартиру: на рынке готового или строящегося жилья.

Количество участников ограниченно, поэтому, если вы давно мечтаете о покупке квартиры в одном из самых красивых городов мира, скорее регистрируйтесь по ссылке и приходите 20 марта в 14:00 на встречу с застройщиками.

На мероприятие приедут представители крупного холдинга в сфере девелопмента Setl Group, ведущего брокера «Петербургской недвижимости», застройщик и агентство недвижимости ЗАПСТРОЙ, группа ЦДС.

Ссылка для регистрации Телефон для уточнения информации +7 (905) 294-20-49 (Ирина)


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15 марта в 13:26, просмотров: 279, комментариев: 0

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