«Роспотребнадзор» провел проверку качества питьевой воды, подаваемой в дома Радужного

«Роспотребнадзор» провел проверку качества питьевой воды, подаваемой в дома города и микрорайона Южный. Исследования показали снижение удельного веса неудовлетворительных результатов по санитарно-химическим показателям питьевой воды в городе Радужный с 4,7 % (в 2020 году) до 1,7 % (в 2021 году). Поставщик питьевой воды в жилые дома и предприятия города – «Радужнинские городские энергетические сети» (филиал АО «Горэлектросеть, Нижневартовск).

Таких показателей «РГЭС» удалось достичь в результате пяти лет последовательной работы по модернизации системы водоснабжения в самом северном филиале АО «Горэлектросеть». Напомним, в 2016 году имущество «Водоканала» г. Радужный было передано в управление компании из Нижневартовска в рамках договора концессии. Качество воды, подаваемой в жилой сектор, было неудовлетворительным, система водоснабжения нуждалась в реконструкции и обновлении.

На предприятии разработали комплекс мероприятий для улучшения качества питьевой воды, большую часть работ провели в 2018-2021 гг. Так, на станции водоочистки микрорайона Южный (1000 м. куб./сутки) заменили фильтрующие элементы и электромешалки химреагентного хозяйства, а также обновили участки ветхих водопроводных сетей, расположенных в 7 микрорайонах города, участки сетей ХВС района Южный и частично магистральный трубопровод водозаборных сооружений. Общая протяженность замененных водопроводных сетей составила 3,496 км. Начиная с 2020 года в филиале используют полиэтиленовые трубы, предназначенные для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Они не подвержены коррозии и имеют длительный срок службы.

«Мы ежегодно проводим промывку магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей протяженностью 94,7 км. Это хорошая профилактика загрязнений, предотвращающая появление отложений и ржавчины на стенках трубопроводов. Сделали промывку оборудования всех этапов очистки воды на сооружениях водоподготовки. В филиале функционирует аккредитованная лаборатория, которая занимается производственным контролем качества воды для населения. Затраты на капитальный ремонт объектов водоснабжения составили 13,52 млн руб», – сообщила главный инженер «РГЭС» Алсу Миннахметова.

В результате проведённых работ в исследованиях воды, подаваемой в город с очистных сооружений в 2020-2021 годах, отсутствуют неудовлетворительные результаты. Об этом Роспотребнадзор уведомил администрацию города Радужный в 1 квартале 2022 года официальным письмом. Отметим, что в течение всего 2021 года в Роспотребназор Радужного не поступило ни одной жалобы от горожан на качество воды.