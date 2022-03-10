Более двух тысяч семей в новых жилых комплексах Сургута получили доступ к цифровым услугам МТС

Более двух тысяч семей в новых жилых комплексах в разных частях Сургута получили доступ к высокоскоростному домашнему интернету и цифровому телевидению от МТС.

Домашний интернет на скорости, в пять раз превышающей стандартные 100 Мбит/с, стал доступен семьям, проживающим в многоквартирных домах ЖК «Зеленый», «Кедровый», «Жемчужина Оби», «За ручьем», «RiverHouse», а также в новых домах 28 микрорайона по улице Рыбников.

У новоселов появилась возможность удаленно работать, вести стриминг в режиме Ultra HD, играть в компьютерные игры с хорошим качеством видеопотока, быстро скачивать большой объем информации, а также смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре KION одновременно на нескольких устройствах. Кроме того, абоненты получат доступ к более чем 200 телеканалам, в том числе в формате высокой четкости (60 HD и 6 UHD), смогут с телевизора пользоваться голосовым поиском каналов, сервисами отложенного просмотра, перемотки и повтора эфира, а также приложениями Google Play, включая YouTube.

«Мы продолжаем активное строительство сетей фиксированной связи в новостройках Сургута. В них живут в основном молодые семьи с детьми, которые в разы чаще пользуются умными устройствами, гаджетами. Это становится драйвером роста спроса на надежную, устойчивую к перегрузкам сеть, чтобы домочадцы могли одновременно скачивать любой контент за считанные секунды. А чтобы это было еще экономически выгодно, мы предлагаем новым клиентам воспользоваться «пакетным» предложением, которое включает сразу несколько услуг, в том числе мобильную связь. Подключение по такой схеме позволит сократить семейные расходы на связь до 30 процентов», – отметил директор МТС в ХМАО-Югре Андрей Белов.