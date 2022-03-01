Три дома жилого комплекса «Белые ночи» подключили к электрическим сетям

Три дома на 216 квартир и прилегающую территорию жилого комплекса «Белые ночи» на улице Лопарева подключили к электрическим сетям в рамках инвестиционной программы АО «Горэлектросеть».

«Для присоединения к электроснабжению жилых домов застройщика ООО «Гарант-Строй» мы смонтировали комплектную трансформаторную подстанцию с трансформаторами мощностью 2х630кВА, а также проложили две кабельные линии 10 кВ от распределительных пунктов «Дагестан» и «СТПС». Общая протяженность линий электропередачи составляет 976 метров. Данное оборудование обеспечит качественное и бесперебойное электроснабжение всего жилого комплекса», - рассказал начальник службы заказчика по капитальному строительству и ремонту АО «Горэлектросеть» Радик Фаизов.

«Объект представляет собой огороженную территорию с пропускным пунктом, детскими и спортивными площадками. Дома должны сдать в эксплуатацию во втором квартале 2022 года. В будущем мы планируем и дальше застраивать эту часть города», – сообщил ранее директор ООО «Гарант-Строй» Кадырбек Шихшабеков.