СНГБ предлагает начисление по-настоящему высокого кэшбэка

Ох, как не хочется «затягивать» пояса и отказывать себе в приятных и даже необходимых покупках и услугах. Чтобы этого не происходило, Сургутнефтегазбанк рад вас поддержать.

Для этого предлагаем вам, нет, не кредит. А начисление по-настоящему высокого кэшбэка, который вы можете настроить лично под себя.

Что нужно сделать:

Если у вас уже есть карта Сургутнефтегазбанка, то скорее регистрируйте её в Программе лояльности. Подробнее

Если у вас ещё нет карты СНГБ, закажите её онлайн.

Теперь, когда вы открыли и зарегистрировали карту, выберите наиболее выгодную и подходящую для себя категорию: Персональную, Тревел, Кредит, Геймер.

Например, вы выбрали Персональную категорию.

Подключив её, за покупки по карте Сургутнефтегазбанка мы будем начислять вам до 5% бонусов.

Каждый месяц вы можете выбирать 3 разные подкатегории товаров и услуг, которыми планируете воспользоваться (оплатить). Предположим, у вас намечается плановое медицинское обследование, тогда стоит подключить подкатегорию «медицинские услуги». Плюс вам необходима сезонная одежда для этого подключаем следующую подкатегорию «Одежда и обувь». Ну и «Продукты», куда без них, и они станут третьей, выбранной вами подкатегорией.

Подключайтесь к Программе лояльности от Сургутнефтегазбанка прямо сейчас!