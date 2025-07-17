Реконструкция Сургутского вокзала давно бы была закончена с сохранением уникального здания за кратно меньшие, чем осваиваются сегодня, деньги

В новости депутата Рината Айсина со строительной площадки сургутского вокзала оптимист Ринат обнаружил нечто позитивное. Заключается оно в том, что, оказывается, стройка… ни шатко ни валко, но идет! Ринат, как депутат, умеет в бочке дерьма выловить некую ценность в виде ложечки меда. Но, увы, в этом случае позитивного нет – ничего. И Ринат Айсин сам прекрасно выразился: на фоне крыши в Российских ЖД и снижения товаропотока по сургутскому узлу затевать дорогостоящее строительство нового вокзального комплекса – минимум странно.

Я не депутат, а всего лишь наблюдатель, поэтому выражусь сразу на понятном русском: вся история с сургутским ЖД – моральный и не только криминал.

Как затеяли и продавили грязное дело со сносом, так и копаются с ним еле-еле. Пять лет народу суют презентации то одного фасада, то второго, то третьего. Один вариант проекта, другой, третий… Пять лет общественность взывает: да не трогайте вы вокзал, он прекрасен, отмойте, обновите и, главное, сделайте безопасные и безбарьерные переходы! Больше нам от вас, РЖД, ничего и не надо. Но про переходы и все вот это безбарьерное баловство строителям от РЖД неинтересно, и только на днях (на пятый год болтовни о «реконструкции») проскользнула новость о теплом переходе с платформ, о реконструкции привокзальной площади и создании транспортного хаба (это за счет города, РЖД здесь ни при чем).

Выглядит все так, как обычно и выглядит бессмысленный для общественности, но явно интересный своим инициаторам мега-проект: истратить огромные деньги на проектирование, потом на переделку проектирования, войти в стройку, а там – что будет!

Не случилось бы второго сургутского офиса Газпрома, когда у некоторых московских топ-менеджеров чесалось одно место освоить бюджеты так, что устроили стройку без проекта и какой-либо целесообразности и закопали миллиарды в никуда – да так закопали, что ни городская, ни региональная власть не в состоянии придумать, что с этим чудом-юдом теперь делать.

Реконструкция Сургутского вокзала давно бы была закончена с сохранением уникального здания за кратно меньшие, чем осваиваются сегодня, деньги – к всеобщей радости пассажиров и чиновников, эффектно разрезавших ленточки на открытии. Но тупость и алчность победили и в этот раз.

Деньги РЖД, конечно, жалко, могли бы направить на более разумные цели. Но еще больше жалко Сургут: что ни «знаковый» проект, то сплошное унижение. Словно козлы с чужого огорода: заходят в наш, вытаптывают всю поляну, и тикают назад без оглядки, только копыта сверкают.