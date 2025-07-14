Станет ли MAX достойной альтернативой Telegram и другим мессенджерам?

Совсем недавно VK выкатил бета-версию своего нового мессенджера MAX. На первый взгляд – все красиво: чистая связь, ИИ-ассистент, возможность отправлять большие файлы, платежи через СБП и даже намек на будущую интеграцию с Госуслугами. Казалось бы, круто. Вот только... почему-то совсем не радует.

Если коротко – MAX не предлагает ничего принципиально нового. Интерфейс понятный, функции стандартные, чат и видеозвонки работают – и это хорошо. Но подождите, мы же в 2025 году. Это же база. Все это уже есть у Telegram, WhatsApp и других мессенджеров. Где та самая киллер-фича, ради которой я должен взять и перебраться из привычного Telegram?

MAX позиционируется как будущая экосистема. Но вот в чем дело – экосистем много. А привычек – еще больше. У большинства из нас Telegram давно стал чем-то гораздо большим, чем просто чатик. Там работа, подписки, заказы, проекты, семья, новости и канал с мемами про котов. Людей нужно не просто «перетянуть» – им нужно дать причину, серьезную и понятную. Но пока такой причины, если честно, не видно.

Самое странное и забавное это то, как подается запуск MAX. Один из амбассадоров, например, в восторге рассказывает, что он «работает даже на парковке». Простите, но это должно работать в любом мессенджере по умолчанию. Никто не ставит себе Telegram, надеясь, что он включится только в комнате с Wi-Fi.

Сложно отделаться от ощущения, что нас как будто пытаются убедить радоваться вещам, которые давно стали стандартом. И тут возникает опасение: а не начнется ли теперь замедление Telegram, WhatsApp и других привычных аналогов, чтобы добровольно-принудительно привести нас всех в MAX?

Например, с 1 сентября 2025 года на все смартфоны, планшеты и другие устройства, продаваемые в России, обязательно будут предустанавливать российский мессенджер Max.

Когда речь идет о платформе, в которой планируют объединить мессенджер, финансы и доступ к Госуслугам, то стабильность – не просто плюс, а абсолютная необходимость. Telegram в этом плане, по моему скромному мнению, надежная опора. Он всегда работает как часы. А вот VK не так давно дал масштабный сбой: на несколько часов все встало. Но, основываясь на своем опыте, неполадки – это его регулярное состояние. И если такое случается с основной площадкой, какой надежности стоит ждать от MAX?

Один из ключевых будущих плюсов – интеграция с «Госуслугами». Но тут, честно, становится тревожно. С одной стороны – да, удобно. А с другой, если кто-то получит доступ к твоему аккаунту в MAX, то он увидит все: от переписок до документов, штрафов и записей в поликлинику.

А мошенники, как мы знаем, не спят. Уже сегодня они успешно разводят людей в мессенджерах. И если MAX хочет стать серьезной платформой, то нужны основательные меры по обеспечению безопасности. Очень хочется верить, что разработчики это понимают.

И еще одно: реклама. Ее очень много. Она везде. И создается впечатление, что нас не зовут попробовать удобное приложение, а буквально кричат: «Смотри, как классно! Ну правда же классно? Работает! Да еще и на парковке». Ну теперь точно все побежим скачивать.