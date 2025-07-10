16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,1727   EUR  91,4175  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

К Максиму Ряшину у команды губернатора нет глобальных претензий, но слухи об его возможной отставке все же появились

Что стоит за слухами о возможной отставке главы Ханты-Мансийска

К Максиму Ряшину у команды губернатора нет глобальных претензий, но слухи об его возможной отставке все же появились
Фото из социальных сетей спикера

Очередной слух об увольнении очередного мэра, на это раз Максима Ряшина, вчера стал в округе новостью номер один. И это говорит о том, что югорское чиновничество находится в крайней степени напряжения и готово поверить кому угодно, если дело касается отставок. Поэтому так легко распространяются слухи то об отставке в Нижневартовске, то, как сейчас, в Ханты-Мансийске.

Хотя, в общем, Максим Ряшин не дал повода для того чтобы его ушли в никуда. Есть в городе проблемы, но все в пределах разумного, без масштабных скандалов. Поэтому, глобально, претензий к Максиму Ряшину, насколько я понимаю нет. К тому же есть территории, где претензий к главам муниципалитетов гораздо больше и которые, соответственно, требуют от губернатора гораздо большего внимания. Хотя, конечно, действующий мэр не член команды Руслана Кухарука, а статус столичного муниципалитета подразумевает более тесную связь между двумя главами. Не будем забывать, что сам губернатор из Тюмени, где статус градоначальника особенный — четыре из восьми мэров стали губернаторами в трех регионах, двое — депутатами Госдумы (один возглавил фракцию), и один — председателем комитета Совета Федерации. Восьмой, Максим Афанасьев, еще мэр. Пока.

А у мэров Ханты-Мансийска менее яркая и счастливая судьба — их потолок это мандат депутата окружной думы. И это еще в лучшем случае, если твоя фамилия сама по себе что-то значит в окружной политике. Двое просто ушли на пенсию, двое получили уголовные дела после ухода с должности. Самый лучший результат у последнего советского мэра города — председателя горисполкома Николая Барышникова. Он стал замгубернатора, а потом и председателем областной думы.

Все это вместе: результаты работы Максима Ряшина, его отношения с губернатором и непростая судьба хантовских градоначальников — говорит о том, что он, скорее всего, уйдет по-хорошему, но без повышгения. А это значит окружная дума, если он останется в контуре власти, или областная — если это почетная пенсия. То есть 26-й год. Впрочем, это касается и некоторых других известных чиновников.

Оригинал


нравится (3) не нравится (0)
Сегодня в 16:14, просмотров: 228, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#315 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1751310010"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1752519568"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=uxoRRGsHTgW91/I8uU+3M4hji0pW1nKBDPa8J3bI/+T6T3GIIAx6kef8M3+5f9ZNlnXka2etOvTkl4YEjc1f2xBkJ92NdV8bPZt9p7xWbXXno59ksCQ35WoY8h6ZZAQ0"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=uxoRRGsHTgW91/I8uU+3M4hji0pW1nKBDPa8J3bI/+T6T3GIIAx6kef8M3+5f9ZNlnXka2etOvTkl4YEjc1f2xBkJ92NdV8bPZt9p7xWbXXno59ksCQ35WoY8h6ZZAQ0"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "158"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "71"
      ["name"]=>
      string(30) "Каркас Сибирь (13)"
      ["link"]=>
      string(29) "https://karkas24.ru/news/234/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "33bc6d763821d3c3fa9a0b8cfae8cb52.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEKtyB"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(65) "ИП Солдатов А.М. ИНН 246212075761 erid:2SDnjdEKtyB"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-07-01 00:00:10"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-14 23:59:28"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "158"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#320 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#321 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#322 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#315 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1751310010"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1752519568"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=uxoRRGsHTgW91/I8uU+3M4hji0pW1nKBDPa8J3bI/+T6T3GIIAx6kef8M3+5f9ZNlnXka2etOvTkl4YEjc1f2xBkJ92NdV8bPZt9p7xWbXXno59ksCQ35WoY8h6ZZAQ0"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=uxoRRGsHTgW91/I8uU+3M4hji0pW1nKBDPa8J3bI/+T6T3GIIAx6kef8M3+5f9ZNlnXka2etOvTkl4YEjc1f2xBkJ92NdV8bPZt9p7xWbXXno59ksCQ35WoY8h6ZZAQ0"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "158"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "71"
      ["name"]=>
      string(30) "Каркас Сибирь (13)"
      ["link"]=>
      string(29) "https://karkas24.ru/news/234/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "33bc6d763821d3c3fa9a0b8cfae8cb52.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEKtyB"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(65) "ИП Солдатов А.М. ИНН 246212075761 erid:2SDnjdEKtyB"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-07-01 00:00:10"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-14 23:59:28"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "158"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#320 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#321 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#322 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#315 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1751310010"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1752519568"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=uxoRRGsHTgW91/I8uU+3M4hji0pW1nKBDPa8J3bI/+T6T3GIIAx6kef8M3+5f9ZNlnXka2etOvTkl4YEjc1f2xBkJ92NdV8bPZt9p7xWbXXno59ksCQ35WoY8h6ZZAQ0"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=uxoRRGsHTgW91/I8uU+3M4hji0pW1nKBDPa8J3bI/+T6T3GIIAx6kef8M3+5f9ZNlnXka2etOvTkl4YEjc1f2xBkJ92NdV8bPZt9p7xWbXXno59ksCQ35WoY8h6ZZAQ0"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "158"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "71"
      ["name"]=>
      string(30) "Каркас Сибирь (13)"
      ["link"]=>
      string(29) "https://karkas24.ru/news/234/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "33bc6d763821d3c3fa9a0b8cfae8cb52.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEKtyB"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(65) "ИП Солдатов А.М. ИНН 246212075761 erid:2SDnjdEKtyB"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-07-01 00:00:10"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-14 23:59:28"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "158"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#320 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#321 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#322 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ИП Солдатов А.М. ИНН 246212075761 erid:2SDnjdEKtyB реклама на siapress.ru
ИП Солдатов А.М. ИНН 246212075761 erid:2SDnjdEKtyB реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Тюменские бизнесмены представили туристический потенциал региона в Дагестане 589
  2. ​В Тюменской области модернизируют библиотеки по госпрограмме 562
  3. ​Более 1700 мероприятий проведено в Тюменской области для пресечения нелегальной миграции 553
  4. ​Кто травит Солнечный? Сургутяне уверены – причина вони в работе крематория домашних животных 443
  5. ​Повторный заезд − 400 рублей: в сургутском аэропорту изменятся правила въезда с 1 августа 376
  6. ​«Ждала 30 лет»: в Сургуте 53-летняя женщина впервые стала мамой 343
  7. Сургутские врачи вылечили молодого югорского самбиста от травмы, которая могла перечеркнуть его карьеру 329
  8. ​Сургутский район получит 26,5 млн рублей за эффективное управление бюджетом 326
  9. Сургутянам рассказали, как продвигается строительство железнодорожного вокзала 310
  10. ​В Нефтеюганском районе водитель КАМАЗа спровоцировал ДТП при развороте 294
  1. Продажа «Агентства» действительно нанесла ущерб городу. Но но ни замглавы, ни директор депимущества не принимают решения о проведении подобной сделки 2915
  2. Сургутян приглашают на фестиваль, где будет сплошной позитив и добрососедство 2667
  3. Что известно о врио главы МРЭО ГИБДД, которого задержали в Сургуте 2261
  4. Набережную в районе Поймы-5 в Сургуте восстановят 2050
  5. Судя по всему, мы движемся к подчинению сферы общественного транспорта Сургута и всей Югры окружному правительству 2014
  6. Жители Сургута установили «ежи», чтобы защитить двор от чужих машин 1904
  7. ​Ипотека, ЖКУ, отчетность застройщиков: что изменится в июле // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1833
  8. ​Если фундамент уходит под воду: можно ли спасти дом от подтопления? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1676
  9. От обещаний до жалоб: как в Сургуте пытались улучшить общественный транспорт 1656
  10. ​Обновленные офисы Сбера открылись сразу в трех городах Югры 1600
  1. ​Ностальгия звучит 10939
  2. ​Российский мессенджер Max установят на все смартфоны с 1 сентября 7358
  3. ​Приключения «желтого» чемоданчика 7180
  4. Югорчане продолжают жаловаться на работу интернета 6948
  5. Югорчане сообщают о сбоях связи и интернета – проблемы у МТС, Tele2, YOTA и других сервисов 6284
  6. ​Через Россию на Приоре 5369
  7. ​Любой праздник без большого спортивного события как «невеста без жениха» 5089
  8. От миллиона до миллиардов: самые дорогие и дешевые дачи в окрестностях Сургута // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4535
  9. В Сургуте молодая девушка выпала из окна и погибла 4405
  10. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 12 июня ‒ 15 июня? // АФИША 4332

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика