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Парадоксы «Старого Сургута»

«Старый Сургут» — архитектурный симулякр с реальной памятью

Парадоксы «Старого Сургута»
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Одной из отличительных особенностей города Сургута является наличие историко-культурного центра «Старый Сургут», представляющего собой небольшой квартал с деревянными домами, чьи прототипы еще в конце советской эпохи были главными историческими памятниками города. «Старый Сургут» является типичным продуктом интереса к историко-культурному наследию в позднем СССР, следствием которого также стало внимание общественности к русскому деревянному зодчеству, что прекрасно описано в одной из глав книги Алексея Голубева «Вещная жизнь: материальность позднего социализма».

Проекты подобных «заповедников» и «резерваций» деревянной дореволюцинной архитектуры возникали по всей стране. С нашей точки зрения, они, хотя и являлись ориентированными на воспроизводство прошлого, по большому счету выступали частью модернистской идеологии. Модернисты как бы расчищали исторические центры городов для новой застройки, а сами «заповедники» становились парками старины, за пределами которых деревянная архитектура уже не так важна. Где-то «заповедники» создавались из реально перенесенных на новую территорию русских изб. Где-то они возводились из нового деревянного зодчества, стилизованного под русские теремы. «Старый Сургут» на этом фоне выделяется трагичной историей своего появления.

Идея появления историко-этнографической зоны, которая объединила бы всю историческую застройку города, появилась в Сургуте в начале 1980-х гг. Компания РЭУ «Тюменьэнерго» обратила внимание на старый город, на территории которого запланировала строительство капитального многоэтажного микрорайона под нужды заселения работников Сургутской ГРЭС-2. Первоначально энергетикам и администрации города удалось убедить общественность и краеведов в правильности этого решения. Старые дома гнили, а вот после переноса на новое живописное место они должны были стоять ухоженными и востребованными для культурных мероприятий.

В результате все 1980-е годы энергетики строили новый микрорайон, сносили стырые избы, а на новое место ничего не переносили. В конце перестройки сургутские краеведы и журналисты на страницах газет начали целую кампанию в защиту оставшейся старой застройки. Но все безуспешно, последние домики были безжалостно сожжены. Так в городе не осталось никакого исторического пространства.

Однако в 1994 году надвигался 400-летний юбилей Сургута, и городская администрация осознала, что нехорошо праздновать знаковое событие на фоне уничтожения местной истории. К идее историко-этнографической зоны вернулись, но построить к юбилею ее не успели. «Заповедник» открыл свои двери только в 1999 году.

Это не были перенесенные дома. Энергетики и городские чиновники нашли каких-то мастеров, которые поставили дома, мимикрирующие под скромные сургутские усадьбы. В городской среде Сургута получился классический бодрийяровский симулякр: оригинал разрушен, проект перенесенных домов провалился, а нам оставили лишь копию копии.

По иронии судьбы историко-культурный центр «Старый Сургут» стал последним утешением краеведов, местом памяти, где живет сообщество хранителей сургутской истории. Здесь есть Дом краеведа с трогательными экспозициями в честь известных знатоков родного края Григория Пирожникова, Флегонта Показаньева, Петра Мунарева, Ивана Захарова, Лилии Цареградской; Дом журналиста, посвященный местным публицистам-патриотам Анатолию Зубареву, Николаю Ездакову, Галине Кондряковой и др.; Музей учителя-краеведа Аркадия Знаменского.

И тут возникает удивительный парадокс: саму застройку «Старого Сургута» сложно воспринимать не иначе как псевдоисторию, но вот память, которая в ней хранится, без сомнения является подлинной.

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