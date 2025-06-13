О том, чего не хватило Сургуту в День города – спортивных турниров, открытий и настоящих праздничных акцентов

Любой праздник – будь то День России, День города, а тем более 60-летие со дня присвоения Сургуту статуса города – без большого спортивного события это как «невеста без жениха». А провести такой праздник без большой футбольной арены, где могли бы развернуться как спортивные, так и культурные мероприятия, трудно, практически невозможно.

Смотрите сами: даже те же «Соцветие» или «Сабантуй» негде организовать так, чтобы зрители могли удобно разместиться на современных креслах, а устроители шоу – использовать для своих звуковых, световых и лазерных эффектов стационарные ресурсы футбольной арены.

А как здорово было бы пригласить ветеранов футбола Тюменской области, сборной СССР, «Спартака», «Динамо» или «Зенита» и провести товарищеский матч со сборной Сургута на современной арене! Представьте, сколько было бы радости у юных спортсменов – увидеть вживую игру футбольных легенд, взять у них автограф или сфотографироваться.

Поэтому над подготовкой такого тройного праздника должны работать и Департамент культуры, и Департамент физической культуры и спорта города. Инициатива со сдачей нормативов ГТО – хорошая и, главное, своевременная. Но этого недостаточно.

Где блиц-турниры по футболу, волейболу, настольному теннису и другим видам спорта? Например, футбольный блиц-турнир среди предприятий города – по 30 минут, 5 минут перерыв, олимпийская система: проигравший выбывает, победителю – Кубок 60-летия города! Где это всё?

Уверен, зрителям бы понравилась насыщенная программа спортивных турниров. А призы – не только кубки, но и, скажем, микроавтобус для команды – стали бы достойным вознаграждением победителям.

А как вам идея беспроигрышной викторины «Мой город» с призами к 60-летию? Это могло бы вызвать живой интерес у десятков тысяч, если не сотен тысяч жителей и гостей города. Где это всё?

Праздник – это не только музеи и четыре музейных маршрута. А где же открытия новых объектов? Что подготовлено к юбилею? Да, памятник Строителям при ДК «Строитель» откроем в августе ко Дню строителя. Но этого мало.

Хорошим подарком мог бы стать отреставрированный Дом пионеров – он почти ровесник Нового города, даже старше его на 7 лет. Но увы и ах!

Можно было бы презентовать новый облик центра Сургута по разработанному мастер-плану. Или хотя бы заложить символический камень в фундамент новой «Петрушки» и сделать её самым счастливым объектом этого Дня рождения. Всего одна акция, одна лопата цемента!

Где эти городские церемонии, символизирующие движение города в будущее?

Помнится, в июне 1968 года город впервые отпраздновал свой юбилей – 375-летие со дня основания. Тогда Сургуту как городу было всего три года. Но праздник удался, люди запомнили его и благодарили руководство: Василия Бахилова, Петра Мунарева – за первый настоящий, массовый и всенародный городской праздник.

Было бы очень кстати – к 60-летию отремонтировать и торжественно открыть проезд имени Мунарева и улицу имени Бахилова.

Да, программа праздника насыщенная. Но, как говорится, «дьявол кроется в деталях». А детализация большого праздника – это кропотливая работа, которую нужно начинать не за месяц, а хотя бы за год-два.

И наконец, праздничный салют над городом – это то, что было бы более чем уместно. И не надо экономить. Как говорится: «Скупой платит дважды, а тупой – вечно».

Да, в Сургуте всегда есть дежурное праздничное меню. Но 60-летний юбилей – это не обычный повод. Такой праздник не должен отмечаться «бизнес-ланчем». Это праздник из цикла десятилетий, и он достоин особого подхода.