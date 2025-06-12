Поздравление Губернатора Югры Руслана Кухарука с Днем России

Россия – слово, которое объединяет миллионы людей, проживающих от Калининграда до Дальнего Востока. Это символ нашей общей истории, культуры и стремления к справедливости.

Многовековая летопись нашей страны наполнена героизмом предков. Нам есть чем гордиться и о чем рассказать детям: отвага Красной армии, радость первого полета в космос, выдающиеся спортивные победы, подвиг первопроходцев Западной Сибири. Мы не боимся идти своим путем. Каждый день строим свое будущее. Честно, смело, с верой в справедливость.

Югра была и остается опорой государства, энергетическим сердцем нашей Родины. Жители округа ежедневно вносят свой вклад в развитие страны, укрепление ее стабильности и технологического суверенитета. Особые слова благодарности – защитникам Отечества, участникам специальной военной операции. Ваш подвиг вдохновляет нас на труд и единство.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил: «Сила России – это единый великий народ». Повторяя эти слова, мы вкладываем в них нашу любовь к Родине, верность традициям и стремление к созиданию.

Спасибо вам, дорогие жители округа, за то, что своей любовью к родной земле вы делаете Югру сильной, а Россию – великой.

С праздником! С Днем России!