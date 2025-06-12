Поздравление председателя Думы Сургута с Днем России и Днем города

Уважаемые жители Сургута!

12 июня – День России и День города! В этот торжественный день мы славим свою великую страну и признаемся в любви своему прекрасному городу.

Трудно представить, что шестьдесят лет назад Сургут был посёлком без панельных домов и дорог. Нефтяники, газовики, энергетики, строители поднимали город из глубин тайги. И сегодня он - экономическая и культурная столица Югры благодаря самоотверженному труду первопроходцев и их последователям, в числе которых все мы – жители Сургута.

Сегодня мы делаем все, чтобы город рос и развивался: строятся дороги, второй автомобильный мост, научно-технологический центр, сносятся старые дома, возводятся новые дома и социальные объекты, благоустраиваются парки и скверы. Несмотря на свой значительный возраст – 431 год, Сургут молодой и современный город. И мы его ценим за это, гордимся им и учим этому своих детей!

Гордимся мы и своими земляками, которые отстаивают интересы России в зоне специальной военной операции; волонтерами, которые помогают бойцам и всем сургутянам, которые собирают гуманитарную помощь, отправляют грузы и оказывают посильную помощь защитникам страны и их близким.

Когда мы вместе, нам под силу любые испытания. Мы выстоим и выйдем из них еще более сильными и дальше будем приумножать благополучие нашего города и величие нашей страны! С праздником!