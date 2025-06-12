Глава Сургута Максим Слепов поздравляет с Днем города и Днем России

Дорогие сургутяне!

Искренне поздравляю вас с Днём России, с днём рождения Сургута и 60-летием присвоения ему статуса города!

Сургут – город труженик. 60 лет назад небольшой посёлок Сургут привлёк патриотов Родины и романтиков со всех республик СССР. Их объединили шесть Всесоюзные ударные комсомольские стройки, масштабное освоение Западной Сибири.

Сургут сегодня – опора экономической мощи страны. Наш молодой город динамично развивается. В чем-то он даже дерзкий. Горжусь трудолюбием сургутян, их стойкостью и умением созидать. Горжусь ветеранами-первопроходцами. Они заложили фундамент сургутского характера. Горжусь всеми, кто продолжает эти традиции. Горжусь тем, что могу сказать: я – сургутянин!

Пусть наш город, как и его символ чёрный лис, всегда остаётся уникальным, мудрым и свободным.

С праздником! С Днём России!

С днём рождения, любимый Сургут!