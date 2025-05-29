В Сургуте пора навести порядок с парковкой и движением электросамокатов

Новое правило для сургутян: кататься на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) можно будет только в определенных местах. Любители «погонять» скоро забудут о беззаботных поездках с ветерком в парках, скверах, у школ и мемориалов. С этим запретом я согласна. В этих зонах всегда много людей: семьи с детьми, мамы с колясками, пожилые горожане, просто прохожие. Такие пространства должны быть безопасными.

В Сургуте уже были случаи, когда пешеходы получали серьезные травмы от электросамокатчиков. Например, в 2023 году в сквере на улице Каролинского 17-летний парень наехал на четырехлетнего ребенка. Малыш получил сильные травмы головы, и, есть опасения, что останется инвалидом, писали в группе «К-ИНФОРМ».

Также в 2024 году на улице Университетской водитель СИМ сбил 11-летнюю школьницу. Девочка получила сильные ушибы и была госпитализирована, сообщало издание «СургутИнформ-ТВ».

Подобных случаев ‒ не сосчитать. И, к сожалению, они происходят не только в Сургуте, но и по всей России.

Но как быть, если человек арендует электросамокат просто для того, чтобы доехать от точки А до точки Б, а маршрут по навигатору идет как раз через парк или сквер? Это же самый короткий путь, и его выберет любой. Получается, что формально нарушает. А кто будет следить за соблюдением запрета? Будет ли кто-то ловить этих нарушителей? Если да, то кто – обычные патрули? Или, быть может, полицейские на самокатах?

Кстати, в России уже обсуждали возможность появления электросамокатной полиции. Этот проект реализуют ОМВД России по федеральной территории «Сириус» и кикшеринг «МТС Юрент», писала «Газета.ru».

Но представим: нарушитель мчится на высокой скорости, сворачивает в переулок, бросает самокат и исчезает. Что тогда? Камеры? GPS-чипы? Пока это остается вопросом.

Лично мне ближе идея велодорожек в парках и скверах. Пусть будет четкое разделение: здесь пешеходы, а здесь водители СИМ. Но проблема в том, что даже при наличии разметки и знаков некоторые пешеходы все равно идут по велодорожке, считая, что это место для их прогулок. Конфликтов меньше не становится. Яркий пример ‒ видео из группы «1830 clab», где очевидцы показали, как пешеходы и самокатчики буквально мешают друг другу на одной узкой дорожке.

А теперь о еще одном нововведении, которое планируют в Сургуте: ограничение парковки электросамокатов. Думаю, с этим многие согласятся. Ведь почти ежедневно на улицах города можно увидеть, как самокаты бросают где попало ‒ прямо на тротуарах, у остановок, в проходах. Это мешает всем. В интернете полно роликов, где люди просто скидывают их с тротуара или с раздражением отодвигают.

Поэтому, как житель Сургута, я поддерживаю ограничения. Да, они потребуют привыкания и, возможно, новых решений. Но если это сделает город удобнее и безопаснее для всех ‒ значит, оно того стоит.