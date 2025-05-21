Если бизнесмен зовет мигранта работать в Россию, то пусть сам его и обеспечивает

«Никаких жен, мужей, бабушек, дедушек и детей», ‒ сказал глава СК РФ Александр Бастрыкин, к теме, что российские работодатели привозят в страну мигрантов, а те в ответ ‒ всю свою семью для проживания.

Согласна с высказыванием главы СК ‒ раз наши работодатели считают, что без мигрантов никуда, пусть тогда берут за них полную ответственность. Не только зарплату выдать ‒ но и жильем обеспечить, медпомощью, страховкой. Не бюджет же должен платить за это. Пока человек здесь работает ‒ все должно быть за счет того, кто его нанял.

Россия действительно испытывает кадровый голод. Многие предприятия зависят от дешевой рабочей силы, и с этим сложно спорить. Но если вы привезли себе сотрудника, вы и несете за него затраты. А у нас как бывает? Мигрант приезжает один, а через месяц ‒ уже вся семья на месте: жена, теща, дети. И большинство из них живут тут не временно, не тихо ‒ а по своим правилам.

Между прочим, только за десять месяцев 2024 года на работу в России официально приняли 2,5 миллиона иностранцев ‒ на 40% больше, чем годом ранее. Об этом говорила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Это не мелочи. Это реальная нагрузка на социальную сферу ‒ школы, детсады, медицина. Кто за это платит? Конечно, не работодатель, а государство.

Вот если бы мигрант действительно работал год по контракту, заработал ‒ и уехал, все было бы по-честному. А сейчас часто получается, что приезжают целыми семьями, оседают, и еще требуют особых условий. Адаптироваться под наш менталитет никто не спешит ‒ зато претензий к «местным» все больше.

Если уж мы открываем рынок труда для мигрантов, пусть это будет рынок ‒ с контрактами, обязательствами и понятными правилами. А не односторонний поток дешевой силы, за которую потом расплачивается все общество.