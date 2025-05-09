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​Уважаемые ветераны, низкий вам поклон за подвиг и стойкость. Мы Вас не подведем

Поздравление с Днем Победы от полномочного представителя президента в УрФО Артема Жоги

​Уважаемые ветераны, низкий вам поклон за подвиг и стойкость. Мы Вас не подведем
Фото admhmao.ru

Дорогие жители Уральского федерального округа, уважаемые ветераны и труженики тыла!

Поздравляю вас с юбилеем Великой Победы!

80 лет назад наши предки совершили то, что казалось невозможным. Ценой собственной жизни они сражались за каждый клочок родной земли и остановили беспощадную фашистскую машину.

Четыре года наша страна вела это изматывающее сражение. Билась на передовой, выживала в тяжелейших осадах, несла круглосуточную вахту в тылу.

Мужчины, женщины, старики, дети – у каждого был свой фронт. И каждый отдавал себя целиком ради Победы. Советский народ встал плечом к плечу, сплотился и отстоял нашу Родину.

Сотни тысяч уральцев и сибиряков воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Еще миллионы жителей в регионах Уральского федерального округа производили всё необходимое – от танков до теплых вещей и продуктов питания.

Эта война стала суровым уроком всему человечеству. Она показала, к каким чудовищным последствиям приводят попытки превознести себя над другими. Как важно беречь жизнь человека, уважать суверенитет и самобытность народов.

Уважаемые ветераны, низкий вам поклон за подвиг и стойкость. Мы Вас не подведем.

Сегодня бойцы на передовой специальной военной операции вновь отстаивают свободу и независимость. Наша страна противостоит попыткам переписать историю. Освобождает исторические территории. Сражается за право на мирное будущее.

Считаю, что это – наш долг перед поколением победителей. Наше дело – правое. С нами сила предков. И Победа обязательно вновь будет за нами!


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09 мая в 08:35, просмотров: 444, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
09 мая в 08:40
С Праздником! С 80-летием Великой Победы ветераны-фронтовики, ветераны трудового фронта и все жители УРФО!

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