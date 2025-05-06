Сургуту нужны постоянные образы Победы, как в Когалыме

На днях в Когалыме появился впечатляющий арт-объект ‒ на торце жилого дома художники изобразили Ржевский мемориал Советскому солдату. Это не просто украшение фасада ‒ это настоящий памятник, только в форме граффити. Он посвящен бойцам, погибшим в тяжелых боях под Ржевом в 1942-1943 годах.

И знаете, от этого становится тепло на душе. Потому что этот мурал не снимут после, условно, 9 Мая. Он останется надолго ‒ на годы, может быть, на десятилетия. Его будут видеть не только жители Когалыма, но и гости города. Это памятник, который всегда рядом.

А теперь посмотрим на Сургут. У нас ко Дню Победы тоже готовятся ‒ вывешивают брендированные баннеры на фасадах организаций и домов.

Фото: администрация Сургута / t.me.

Они красивые, яркие, праздничные. Но как только пройдут торжества, их, кажется, сразу снимут. И всё. Ни следа. А ведь 80 лет Победы ‒ не просто дата. Это память, которую хочется ощущать всегда, а не только в течение некоторого времени.

Почему бы и нам не взять пример с соседей? Ведь у Сургута уже есть отличный опыт ‒ например, огромный мурал на улице Мира, 34, посвященный пилотам самолета «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину.

Он напоминает о героизме, профессионализме и самоотдаче. Проходишь мимо и помнишь, что среди нас есть настоящие герои. Фото: администрация Сургута.

Или вот еще один пример ‒ граффити на фасадах энергоустановок от СГЭС. Их много, и каждая работа ‒ отдельная история.

На одной стене ‒ кот, раскинувшийся на батарее под закатным небом. В окне ‒ теплый свет, уют, надпись «Сила тепла и света». Всё это на фоне городской многоэтажки. Атмосфера домашнего уюта и покоя. Фото: СГЭС / vk.com.

На другой ‒ забавная и очень трогательная сцена: огромная кошка обвивает собой семью, словно защищает ее от всего мира. Простые цвета, мультяшные формы ‒ но сколько в этом тепла! Фото: СГЭС / vk.com.

Есть и невероятно реалистичное граффити с рыбаком и лосем у реки. Художник использовал пастельные цвета, глубокие тени и внимание к деталям ‒ получился почти пейзаж из детства.

Фото: СГЭС / vk.com.

А где-то неподалеку ‒ стена, превращенная в живописный луг с лисами, фиолетовыми цветами и горами на горизонте. Фото: СГЭС / vk.com.

Понятно, что эти граффити не посвящены Дню Победы, но все же они украшают город и при этом, предполагаю, не требуют больших финансовых затрат.

Сургуту это идет. Это то, что хочется видеть каждый день. А не только раз в году, пока баннер не убрали.

Так почему бы не начать превращать и фасады жилых домов в настоящие уличные галереи? Пусть память живет не в складских коробках до следующего праздника, а прямо перед глазами, на жилых домах.