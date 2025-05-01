Как бы мог выглядеть проект ядра центра Сургута

Набережная в Калининграде. Фото и видео Тараса Самборского

Все очень просто.

Современная архитектура жилых домов и офисных зданий. Нулевые этажи – только общественные коммерческие пространства: общепит, коммуникативные центры, шоу-румы, фитнесс, библиотеки и пр. Разумеется, никаких «наливаек», Магнитов и прочего всего этого. Здания ограждают от шума улицы. «Двором» является вся территория между зданиями.

ЖК и коммерческий центр на набережной в Стамбуле

ЖК и офисный центр в Манчестере

Трава. Газон. Деревья. Шезлонги. Зимой – каток.

ЖК в Гданьске

Река. Пешеходный мостик. Набережная. Зона пляжа. Дорожки для пешеходов и велосипедистов. Зимой – лыжи. Везде – вид на реку, газон, красивую архитектуру.

Набережная в Тбилиси

Теннис. Волейбол. Зимой – хоккей.

ЖК квартал в Праге

Под землей – огромный паркинг для всей территории. Никому не приходит в голову переться на автомобиле к подъезду: в человеко-ориентированных проектах люди паркуются в тепле и сухости и идут к лифту.

ЖК в Москве

Везде – лица, а не спазмированные гримасы.

Когда Сургут обретет такое очевидное добро?

Помолимся.