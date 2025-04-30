Почему не стоит спешить осуждать медиков за парковку у сквера

Если честно, мне жалко, что медиков СОКБ пристыдили за то, что они «забивают» городской сквер машинами. Я вообще-то привыкла думать, что к врачам у нас особое отношение − уважительное, человеческое. И, возможно, именно поэтому особенно хочется быть к ним справедливой.

После той публикации мне позвонил сотрудник больницы − без возмущения, без нападок − просто спросил: «А где, если не там, парковаться? И правда нельзя?» Рассказал, что для карет скорой помощи, ночных дежурных, пациентов места есть. А вот для тех, кто каждый день приезжает на смену, − нет. Специальной парковки для сотрудников, насколько я поняла, просто не предусмотрено.

И получается, что они паркуются, где придется − не только у сквера, но и по всему району. Это удобно? Нет. Законно? Вроде нет. Понятно? Более чем.

Я не оправдываю беспорядочную стоянку. Но проблема тут системная. Пока у нас не будет продуманной инфраструктуры − с достаточным количеством парковок, с учетом реального трафика, с решением для рабочих мест, − мы и дальше будем бороться не с причинами, а с симптомами. А требовать дисциплины без предлагаемых альтернатив (которые готовы уже реализовать) − это путь в никуда.