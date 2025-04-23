Сургутяне угробят любой сквер, если город не поймет, что такое организованное платное парковочное пространство

Если «Брусника» построит несколько скверов, которые превратятся в тот сквер, что здесь, перед нашим зданием, перед КВД, уже превратился в парковку… И маловоспитанные работники Сургутской окружной клинической больницы − уж извините меня, коллеги, но вы демонстрируете не очень уважительное отношение к жителям города, которые здесь работают и живут.

Вы бросаете свои машины в 07:00 утра и уходите на работу туда, через речку, − целый день работать, а ваши машины город почему-то должен терпеть бесплатно на своей территории. А Сургут ведь инвестировал сюда деньги, чтобы создать для детей сквер, а вы вот их (машины) бросаете.

Так вот, нас может ждать та же самая судьба в случае реализации проекта «Брусники», если город не будет понимать, что такое, в частности, парковочное пространство, как нужно прятать машины, как их хранить, сколько денег за это с жителей брать, и брать ли вообще… Ну, я − за то, чтобы брать, конечно.