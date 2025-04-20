Как не упустить шанс создать архитектурную доминанту на центральном проспекте Сургута

А знаете, что? Судя по всеобщему кулуарному консенсусу в отношении судьбы кинотеатра «Аврора» (снести; не вытягивается на реконструкцию и пр.), судьба ее, действительно, предрешена. Но не пойти ли нам более перспективным путем: вместо «Авроры» и соседнего «туалета» построить новую доминанту в этой части проспекта Ленина, который (проспект Ленина) с архитектурной точки зрения здесь совсем какой-то невзрачный?

Новым интеллигентным, не циклонических размеров объектом может быть любое городское заведение, которого не хватает современному Сургуту: планетарий, театр, музей… Или Городской культурный центр? Или «Петрушка»?

Объявить конкурс проектов, пригласить международных зодчих и забабахать красоту, которой город еще не видывал? А вокруг разбить (развить) сквер, святое дело.

Вот бы было дело!