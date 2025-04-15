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​Неделя отдыха от стресса

Какое самочувствие на мировых финансовых площадках?

​Неделя отдыха от стресса
Фото из социальных сетей автора

Начинается невероятная во всех отношениях семидневка. Во-первых, это Страстная неделя, очень важная для христиан всего мира. Во-вторых, это неделя Пейсаха — еврейского праздника свободы, выхода из рабства. В-третьих (по крайней мере, хочется на это надеяться), это неделя важных переговоров и договоренностей.

За последнее время мир частенько шел вразнос — было время разбрасывать камни. Сейчас пришло время их собирать.

Какое самочувствие на мировых финансовых площадках? Ощипанные, но пока не побежденные. Видимо, все еще впереди.

1. Валюты. Здесь все по-прежнему. Доллар США снижается относительно остальных валют, DXY уже ниже 100. Продолжается рост евро относительно доллара, рост йены относительно доллара. Потому европейских и японских экспортеров можно поздравить: вкупе с тарифными проблемами, им будет еще «легче» работать.

А вот швейцарский франк относительно доллара как раз немного слабеет.

Что это означает? Инвесторы решили «немного отдохнуть» от страха. Выдохнуть стресс, так сказать.

2. Крипта, как опережающий индикатор настроения инвесторов. На крипторынке также небольшое восстановление. Пока все происходящее выглядит, скорее, отскоком «дохлой кошки». Но, тем не менее, сильно приунывшая ранее киска делает вид, что все прекрасно, и на полусогнутых лапках бежит в сторону миски. И здесь — легкая релаксация.

3. Начинают успокаиваться продавцы UST. Пока доходности UST’10 находятся на уровне 4.45, что не добавляет радости Минфину США. Но все же полегче, чем было пару дней назад.

4. Драгоценные металлы решили взять небольшую паузу в своем бодром «забеге». Золото стабилизировалось на уровне 3230; впрочем, мы прекрасно понимаем, что это — не финальная остановка.

5. Биржевые индексы. Коррекция наверх пока продолжается. Японский индекс Nikkei прибавляет в моменте 1,5%. Фьючерсы на S&P — рост на 0,8%.

Рынок — тихо и не вполне веря в свое счастье — все же празднует свободу от рабства страха. Другое дело, что празднует он не слишком уверенно. Так, а вдруг…

Нечаянная радость: США временно освободили от взаимных таможенных пошлин поставки электроники; все эти товары попадут в категорию полупроводников, на которую будут введены спецтарифы. Как-то стало чуть поспокойнее.

Трамп сотоварищи чуть «врубили заднюю». Хоть и продолжают убеждать весь мир, что это — не задняя, а боковая. Маневры, однако.

Что делаем? Да ничего. Сидим, наслаждаемся тем, что вовремя перевернулись и ждем, когда придет время продавать.

Полагаю, что спешно продавать сейчас нет смысла. Есть шанс увидеть и 5600, и 5700 по S&P.

С TMF нужно подождать. Сколько? Пока не знаю. Возможно, месяц-другой. Возможно, чуть больше.

О российском рынке. Здесь все аналогично — ждём. Если все пойдет по плану, в течение 2-3 недель увидим RGBI на уровне выше 112-113. А индекс Мосбиржи покажет уровни выше, чем 3100.

А до конца года… давайте сначала доживем.

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Сегодня в 10:13, просмотров: 169, комментариев: 0
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  7. ​Куб возбуждающий 4070
  8. ​Концепция, а не проект 3951
  9. ​Планетария из существующих бань в Сургуте не получилось 3869
  10. Из Нижневартовска в Пермь запустят прямые авиарейсы 3784

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