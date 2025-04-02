В рекомендованном списке для школьников — в основном фильмы до 1980-х годов

У школьников теперь есть официальная «золотая коллекция» фильмов. Минпросвещения рекомендовало более 200 лент − от советской анимации до тяжеловесной военной драмы. Заявлено, что они направлены на воспитание патриотизма, формирование нравственных ориентиров и развитие личности. Но вот вопрос: сколько современных школьников действительно досмотрит хотя бы половину этих картин?

Мультфильмы из списка действительно заслуживают внимания. Они учат трудолюбию, дружбе, взаимопомощи. Сюжеты − простые и понятные, диалоги − внятные, что способствует развитию речи у детей. В отличие от многих современных анимационных проектов, где герои говорят сумбурно, скачут по сюжету, а экран пестрит сменой красок и событий.

Сегодня особенно важно осознанно подходить к выбору того, что будет смотреть ребенок. Раньше классические мультфильмы могли напрямую объяснить мораль сказки, а теперь эта задача во многом ложится на родителей. Например, популярный во всем мире сериал «Маша и Медведь» я бы советовала смотреть вместе с детьми. Поведение маленькой главной героини − не всегда пример для подражания. Важно проговаривать с ребенком, к чему приводят ее поступки. Мультфильм может быть отличным поводом для обсуждения и обучения − главное, не оставлять его наедине с экраном.

И все-таки перейдем к основной проблеме этого списка: большинство фильмов в списке − сняты до 1980-х годов, многое − в 50-70-х. Это не отменяет художественной ценности лент − среди них есть великие. Но без преподавателя или живого обсуждения вряд ли они «зайдут» подросткам. Не потому что подростки «тупые», а потому что у них другой контекст и восприятие.

Да, кто-то может действительно увлечься «старым кино». Молодежь иногда и правда запускает тренды на советские фильмы, музыку, да и в целом − эстетику. Но скорее всего такие фильмы останутся где-то на периферии − как «домашнее задание», которое включил, пролистал, да забыл.

К тому же − давайте честно − современные подростки живут в реальности TikTok и коротких роликов. Смотреть неспешную черно-белую драму длиной в два часа − почти акт героизма.

Можно ли было сделать иначе? Например, пересмотреть сам подход. Зарубежная киноиндустрия давно освоила формат перезапуска: старые сюжеты адаптируют под новое поколение. Вопрос к вам: есть ли в России режиссеры, которые могли бы переосмыслить старые сценарии − аккуратно, без морализаторства и «повестки», с уважением к зрителю?