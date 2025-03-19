Кубические монументы Сургута вызывают у публики споры

Крутая идея. Но не про нас. Маловероятно, что в Сургуте что-то подобное возникнет. В Сургуте было два аналогичных кубических монумента: памятник академику Губкину (доказавшему наличие нефтяных залежей в Западной Сибири) и безымянный, позже названный Первым строителям Нового Города, сохраненный и реконструированный при строительстве СИА-ПРЕСС ЦЕНТРа. Памятник Губкину снесли сразу после установки в 1988 году из-за воплей возбужденной общественности, а так бы он прекрасно украшал пересечение улиц Мира, Ленина и Кукуевицкого.

Монумент 1973 года Строителям Нового Города авторства Юрия Дехто можно увидеть перед СИА-ПРЕСС ЦЕНТРом.

Куб ‒ сильная фигура, не многие скульпторы и архитекторы могут из, казалось бы, такой простейшей фигуры сделать шедевр. Именно поэтому кубические объекты вызывают у публики споры и даже болезненную реакцию. Чему печальный пример с памятником академику Губкину. Порадуемся хотя бы за кубинцев с их прекрасным кубом. Их куб обладает просто волшебной магией.