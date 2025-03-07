Нам нужна конкретика, как могли бы выглядеть города Югры

Губернатор Югры Руслан Кухарук презентовал внешний вид наших городу в недалеком будущем. Все − малоэтажно и не ужасно с точки зрения архитектуры.

Но это − общее представление о том, как могли бы выглядеть наши города, и ни в коем случае не четкая конкретика, являющаяся практическим планом действий конкретных чиновников на местах, зафиксированная генпланами и КРТ. Подобные иллюстрации сопровождают любой проект застройки той или иной территории, и картинки эти традиционно кочуют из одной презентации в другую без какой-либо обязательности реализации нарисованного.

Это неплохо. И даже прекрасно. Но это − общие слова. А хотелось бы увидеть не только общие картинки из проектов других городов и стран, а конкретную перспективу по конкретным объектам.

Например, на опыте Сургута.

Как будет выглядеть планетарий?

Как будет выглядеть театр Петрушка?

Как будет выглядеть кинотеатр Аврора?

Как будет выглядеть Дом Пионеров (Первая школа)?

Как будет выглядеть Городской краеведческий музей?

Как будет выглядеть городская картинная галерея?

Как будет выглядеть Муниципальный театр?

Как будет выглядеть реконструированный аэропорт?

Речной вокзал?

И − главное − когда конкретно?

Вот это было бы прекрасным и очень заслуживающим уважения обещанием.