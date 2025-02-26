Почему инвесторы недооценивают Сургут и как это исправить

Сургут, как экономическая столица округа, нередко оказывается в положении, когда на окружном уровне, при обсуждении важных вопросов и распределении финансирования, его достижения остаются в тени.

Например, доходы от субъектов малого и среднего предпринимательства за 2024 год составили 3,2 миллиарда рублей. Это больше, чем в Нижневартовске, Ханты-Мансийске и Нефтеюганске вместе взятых. Причем этот показатель выше именно в расчете на одного субъекта. Однако в различных рейтингах публикуются совершенно другие цифры, которые ориентированы на иной подход, что вводит инвесторов в заблуждение.

Об этом нужно говорить, подчеркивать, не бояться признавать своих заслуг. В Сургуте уже этой весной и летом будет реализовано более трех социальных проектов на основе социального партнерства: сквер Журналистов, Купеческий сквер рядом с музеем Клепикова, Сквер строителей. Все они финансируются за счет средств бизнеса.

И хочется обратной связи от администрации. При этом важно не только подводить итоги, но и ставить новые задачи.

Три ключевые проблемы, требующие решения:

Газоснабжение. Сегодня его нет совсем в Сургуте. Это останавливает многие инвестиционные проекты, так как нет ресурса, который может сделать их рентабельными. Это касается производства, эксплуатации недвижимости и развитие туризма. Например, проекты термальных комплексов, подобных тюменским, уже разработаны, но их нельзя реализовать из-за отсутствия газовой инфраструктуры. Решение этого вопроса требует работы муниципалитета, округа, а также партнерства с «Газпромом» и другими структурами.

Налоговая стабильность. В условиях постоянных реформ сложно планировать инвестиционные проекты, на реализацию которых требуется 5-7 лет (и то это оптимистичный прогноз). Очень важно оставлять на это время неизменной налоговую политику, чтобы предприниматели учитывали риски в бизнес-планах. Особенно важно сохранить текущие позиции по туристическому налогу. Сейчас это выглядит так раздвоение личности: муниципалитеты называют развитие туризма своей стратегической задачей, но при этом хотят обложить его налогами. Это нелогично.

Дефицит земельных участков. Спросите любого застройщика, хватает ли ему земли. Уже сейчас крупные предприятия испытывают нехватку площадок для расширения. А планы должны быть рассчитаны на 7-8 лет. Если в ближайшие 3-4 года еще есть резервы для развития, то затем они закончатся. Единственный выход – расширение территории города. В идеале – выход на другой берег реки после постройки моста.

Это мы и пытаемся донести. Приоритетом должны стать газ и территория. Без этого развитие города будет упираться в естественные потолки.