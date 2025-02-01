Почему важен минимальный размер оплаты труда

– Что наступает после бедности?

– Нищета.

– А после нищеты?

– Минимальный размер оплаты труда.

С 1 января вырос минимальный размер оплаты труда: он составит 22 440 рублей. Почему это важно? Рассказываю.

Во-первых, благодаря этому увеличится зарплата 4,2 млн работников — в основном бюджетной сферы. Но МРОТ влияет не только на это:

1. Заработная плата. Работодатель не может платить сотруднику сумму ниже МРОТ за месяц труда в полную смену. При этом минимальный размер оплаты труда показывает сумму до уплаты НДФЛ, то есть на руки работник получит на 13% меньше. Работодатель имеет право платить сотруднику меньше МРОТ, если тот трудится неполный день или не на полную ставку.

2. Пособия. От МРОТ зависит величина пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет, размер больничных и иных выплат. Если сотрудник работает неполную смену и его зарплата ниже МРОТ, то при расчете пособия все равно будут учитывать установленный минимальный размер оплаты труда.

3. Страховые взносы. Представители малого и среднего бизнеса платят взносы по ставке 30% с выплат в пределах МРОТ и по ставке 15% — с выплат выше этого показателя.

4. Сумма налогов, которую государство собирает с работодателей, включая малый бизнес и предпринимателей. 13% от минимальной оплаты труда пополняют казну региона. Вот почему региональные чиновники всегда стоят на страже законодательно установленного минимума зарплат.

Короче говоря, весьма важный это параметр в нашей экономике.

Ну и напоследок:

– На 1 января 2015 года МРОТ в России составлял 5 965 рублей в месяц.

– на начало 2020 года — 12 130 рублей.

– на начало 2023 года — 16 242 рубля.

Любопытно, что среднегодовая инфляция за этот период составила около 6,32%. По Росстату, разумеется. При этом в 2015 году средняя розничная цена на картофель в России составляла около 19,73 рубля за килограмм. За период с 2015 по 2024 год она увеличилась примерно в 2,9 раза.

Что же: МРОТ растет быстрее роста цен на картофель. Как говорится: и на том спасибо.

Так и хочется иногда сказать: «А может, и этого явно маловато?» С другой стороны, сборы с малого бизнеса сильно возрастут. Тоже не сахар.