​Пять способов остановить разрастание бетонных гетто в Югре

Посмотрите на фото. Знакомо? Нет, это не Сургут. Увы. Интересно изучить опыт литовского городка Друскининкай, знакомого многим по советской жизни как термальный курорт. Жилая застройка – в основном деревянные дома начала-середины прошлого века, двухэтажные деревяшки 60-70-х годов (копии тех, что в Сургуте снесли в районах нефтяников и строителей) и, что меня привлекло больше всего, панельные дома первых массовых серий («моспроект», по-нашему).

А это наш родной «моспроект». Вот каким может быть уютное жилье, если думать не о деньгах, а о людях. Вариант с плоской крышей (что правильно для нашего климата)

Посмотрите, как реновировали хрущевки. Они в Друскиникае трехэтажные – именно так могут выглядеть новые районы застройки в Сургуте и Югре. Все окна унифицировали, балконы превратили в лоджии, проемы на лоджии максимально убрали в пол. Фасады утеплили не гниющим и не привлекающим насекомых и грызунов полистиролом, сверху отштукатурили. Крыша – на выбор, плоская (что мне лично кажется более правильно в условиях снежной зимы) или скатная.

Вариант попроще со скатной крышей. Та же «моспроектовская» хрущевка

Эстетически дома выглядят на пять баллов. По теплохарактеристикам они также превосходны.

А вот так должны выглядеть дома в 5-8 этажей: ничего сложного в проекте, но как прекрасен фасад и, думаю, планировочное решение тоже не хуже.

А так надо строить дома повыше – от пяти до 12 этажей

Это я к чему.

Литва, мягко говоря, не очень богатая страна: ВВП $79 млрд, ВВП на душу населения $25.000 при населении 2,88 млн человек (прогноз 2024). По этим показателям она почти не уступает нефтедобывающей Югре (ВРП $81 млрд, ВРП на душу населения $45.000 при населении 1,7 млн человек). Как видим, в Югре из-за меньшего населения ВРП на душу почти в два раза выше. Как же перераспределяется региональный валовый продукт?

А вот на примере реконструкции и обслуживания жилья видно, как. Интеллигентная и менее бюджето-ёмкая технология (в перерасчете на будущую амортизацию) позволяет сохранять и улучшать старые здания, не уродовать городское пространство однотипной массовой халтурой и в целом формировать среду жизни, а не выживания.

Еще пример интеллигентного, а не тупого варварского отношения к деревянному зданию. Его перебрали, заменили гнилые узлы новыми, далее обработают дерево септиком и покрасят. Простоит (в условиях очень влажного климата) еще 30-40 лет. Удивительно напоминает сургутский Дом пионеров

Если отъехать от Сургута на 100 км и очутиться в Пойково, мы обнаружим такую же неумную политику застройки и эксплуатации жилья. И в Сингапае. И в Ульт-Ягуне. И в любом населенном пункте нефтяного оплота страны.

Следует ли из вышесказанного, что подобный опыт надо применять у нас в Югре и каждом ее городе? Безусловно. Я уже писал много раз: можно прямо сегодня принять некоторые основные правила градостроительной политики Югры, останавливающие стремительное превращение ее городов в безликие бетонные гетто для зомби. Это:

1) отказ от массовой высокоэтажной однотипной застройки;

2) запрет на жилые массовые дома высотой более 12 этажей, включая подземные;

3) запрет на реконструкцию домов первых массовых серий с использованием дешевых утеплителей и т.н. «вентилируемых» фасадов (у нас повально используются керамогранитнве плитки и металлический или пластиковый сайдинги);

4) запрет на скатный крыши общественных и жилых зданий высотой более трех этажей;

5) запрет на строительство жилых и общественных зданий без подземных или крытых парковок.

Внедрение хотя бы этих простых пяти правил приведут к тому, что Сургут и другие города Югры смогут рассчитывать на более гуманную архитектурную политику.