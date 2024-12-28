Предлагаю считать уходящий год средним – хуже предыдущего, но лучше наступающего

Большую часть 2024-го я прожил сорокалетним. Пожалуй, это не так увлекательно, как «до-сорокалетним». Потому что в 39 ты все еще думаешь, что «свой жизни путь пройдя до середины» – это не про тебя. Что до 78 лет-то точно доживешь. Типа, среднестатистический возраст по России. А вот 80 – это уже точно выход за пределы средних статистических показателей. Хотя по мужчинам средний возраст смерти в 2024-м составляет 68,5 лет – зачем себе настроение портить. Потому что все мы, пока юны, считаем себя индивидуальностями. А с годами осознаем себя показателями статистики.

Система не любит крайние точки. Система приходит в самобалансировку, усредняясь. В книгах мы читаем про примеры исключительных личностей в исключительных ситуациях. Но это – исключение из правил. Такие примеры увлекательны, но в жизни массив среднего победит исключительность.

«Средний» чиновник всегда живет лучше «среднего» революционера.

«Средний» работник корпорации всегда живет лучше «среднего» артиста-блогера-журналиста.

«Средний» городской-областной чиновник на горизонте лет в 30 живет лучше чиновника «федерального». Самый яркий пример: Германия 1930-1960 и СССР 1980-2010: тех, кто был «сверху» в первой половине периода, повесили или сместили. «Середнячков» не тронули, они так и продолжили работать. Что далеко ходить: даже в Сургуте чиновницу, которая распределяла земельные участки в 1994-м, убрали в ходе судебных проверок по махинациям только в 2022-м. Потому что не лезла в верха.

«Средний» политик всегда без зазрения совести поменяет КПСС на НДР, а затем на ЕР. А ЕР по ситуации – на любое новое, пришедшее на смену. И опять, чтобы далеко не ходить: проанализируйте, кто на средних звеньях поменялся у нас за последние 15 лет на связке Филипенко-Комарова-Кухарук, или Сидоров-Попов-Шувалов-Филатов-Слепов – вы удивитесь, но 60% людей остались на местах!

А еще больше вы удивитесь моему тезису, что это нормально. Это стабильность системы.

Давайте, как говорил другой классик, и год уходящий считать «средним»: хуже, чем предыдущий, но лучше, чем наступающий...