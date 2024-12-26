Штрафы за VPN уже на подходе?

Сейчас в сети активно обсуждают вероятное введение штрафов за использование VPN. Сегодня поговорим об этом, но с оговоркой, что пока это только слухи и мнения отдельных экспертов.

Начнем с того, что запрет на популяризацию VPN и похожих сервисов для обхода блокировок действует в России с марта 2024 года. При этом сами VPN-сервисы в России незаконны уже с 2020 года. Тогда же Роскомнадзор заблокировал ряд крупных сервисов, а эксперты подняли вопрос, будет ли введена ответственность для самих пользователей.

Где еще запрещены VPN

Напряженные отношения с VPN сложились не только у РФ. Такие сервисы запрещены в Иране, Турции, Беларуси, Китае, в ОАЭ и других странах. Однако там ограничения призваны предотвратить «преступные действия», которые пытаются совершить, используя эти ресурсы. Понятно, что в зависимости от страны то, что подпадает под определение «преступных действий», может отличаться.

При этом, в том же Иране, где с 2009 года официально перекрыт доступ к платформам Facebook* (запрещена и признана в РФ экстремистской организацией), X и YouTube, значительная часть населения продолжает заходить на них через VPN. Ведь заблокировать сервисы для обхода блокировок полностью технически невозможно.

Об этом, кстати, говорила госпожа Мизулина: «Прокси, анонимайзеры, VPN-сервисы — их же невозможно заблокировать полностью. Каждый из нас с вами может свой прокси создать дома, и это никто не увидит. Особого сложного для человека со знаниями ничего тут нет».

Заблокировать нельзя, но отследить использование VPN вполне возможно. Помимо очевидных «провалов Штирлица», как ведения собственной странички в запрещенной соцсети с территории РФ, существуют и технические способы.

Например, технология DPI, о которой особенно много говорят в последнее время из-за перебоев с доступом к YouTube в РФ. Однако доказать, что отдельно взятый пользователь прибег к VPN и нарушил какие-либо законы в интернете, пока технически невозможно. Тут должны подключиться правоохранительные органы и провести расследование. Банальный пример: арендатор на съемной квартире пользуется VPN, а штрафы приходят хозяйке квартиры, на которую оформлен роутер. Звучит неправильно, не правда ли?

Так оштрафуют или нет?

Уверен, что даже если в будущем введут какие-то штрафы, они будут идти «в довесок» к наказанию по уже доказанным правонарушениям конкретного пользователя. Может быть, в некоторых случаях, использование VPN будет считаться отягчающим обстоятельством. Но пока что для этого требуется доработка законодательной базы.

Короче, написать закон можно, принять его тоже раз плюнуть, а вот как его исполнить — это уже вопрос. Не думаю, что у правоохранительных органов есть свободные ресурсы, которые они готовы бросить на расследование по каждому пользователю c VPN. Правда, громкие и показательные единичные процессы вполне возможны.

Соблюдайте законы, дорогие читатели, больше мне добавить нечего.