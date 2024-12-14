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​Для медицинских работников в России предусмотрен особый порядок пенсий

Медицинские работники могут претендовать на два вида льготных выплат

​Для медицинских работников в России предусмотрен особый порядок пенсий
Фото pixabay.com

Медицинские работники могут иметь право на два вида льготных выплат:

1. Пенсия лицам, осуществляющим лечебную деятельность в медицинских учреждениях (п. 20 ч. 1 ст. 30 Закона «О страховых пенсиях»).

Требуемый стаж:

– не менее 25 лет в сельской местности;

– не менее 30 лет в городах.

Возраст значения не имеет. Право на пенсию связано исключительно с выработкой стажа, наличием ИПК.

Как определяется право на пенсию?

Если стаж выработан в 2024 году, то право наступит в 2029 (+ 5 лет), ИПК в 2024 – 28,2, с 2025 – 30.

При определении права применяются список должностей и учреждений, а также правила исчисления периодов работы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 № 781.

Стаж исчисляется в календарном порядке, но есть и льготное исчисление, например, работа в должности хирурга, операционной медицинской сестры в хирургическом отделении, патологоанатома – годовой период засчитывается как 1 год и 6 месяцев, и др.

2. Пенсия за работу в тяжелых условиях труда в должности по Списку 1 и 2 (п. 1, 2 ч. 1 ст. 30 Закона «О страховых пенсиях»).

Право на эту пенсию имеют, например:

– врачи-рентгенологи, врачи, постоянно занятые в рентгенооперационных и ангиографических кабинетах (Список 1);

– средний и младший медицинский персонал, непосредственно обслуживающий больных в туберкулезных и инфекционных учреждениях, отделениях и кабинетах (Список 2).

Условия выхода на пенсию связаны с достижением возраста, наличием медстажа, страхового стажа и ИПК, например, список 2:

Возраст – 55/50 лет (мужчины/женщины), Медстаж - 12,6/10 лет,

Страховой стаж – 25/20 лет,

ИПК – 30 (с 2025).

Тема пенсий для медработников очень обширная, нюансов много, поэтому если вы или ваши знакомые уже столкнулись с получением отказ в назначении пенсии, лучше проконсультироваться по данному вопросу у юриста, чтобы наверняка определить перспективы спора.

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Сегодня в 13:28, просмотров: 119, комментариев: 0
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