Почему курьеры обогнали по зарплатам врачей и айтишников

Медианная зарплата курьеров в России за январь-ноябрь 2024 года достигла 115,6 тыс. рублей. Это больше, чем у врачей (88,4 тыс.), учителей (47 тыс.), и даже некоторых IТ-специалистов, например BI-аналитиков (114,2 тыс.), говорится в обзоре hh.ru и ПЭК.

Почему курьеры зарабатывают так много

Основная причина – дефицит кадров. За год число вакансий для курьеров выросло на 36%, а количество резюме сократилось на 9%. Работодатели предлагают не только высокие зарплаты, но и гибкий график, бонусы, социальные гарантии. Возрастной порог также расширился: курьерами становятся как студенты, так и пенсионеры. Было 25-40, стало 18-60 лет.

Кто платит больше

Самую высокую зарплату 150 тыс. рублей предлагают компании – поставщики услуг населению. Спрос на пеших курьеров вырос на 98%, а вот на автомобильных – остался на прежнем уровне.

Курьеры – угроза для экономики?

Однако не все довольны таким трендом. В Минпромторге заявили, что сервисы доставки оттягивают рабочую силу из производительных секторов экономики. Сегодня в России 1,5 млн курьеров плюс 0,5 млн упаковщиков. И все равно не хватает людей.

Стань курьером, в чем проблема?

Несмотря на высокий доход, некоторые кандидаты испытывают психологический барьер. Якобы работа курьером воспринимается как «низкоквалифицированная» и «непрестижная».

На деле же эта профессия требует хорошей физической формы, ответственности и стрессоустойчивости. Войти в эту сферу просто: достаточно минимального набора документов и самых элементарных навыков. Необходим смартфон и опционально — знание города.

Мы уверены: не стоит комплексовать. Это временная или постоянная возможность заработать хорошие деньги в сложные времена. Главное – сохранять финансовую дисциплину и использовать доходы разумно.

Источник