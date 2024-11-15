Почему Сургут не Казань: размышления о театрах, бюджете и патриотизме

Мое любимое: новости соседей. Перед новым годом в Казани откроется вот такой театр.

А в Сургуте не откроется театра. Будут еще два года колупать бывший советский клуб «Магистраль», чтобы как-то поприличней обустроить драмтеатр. Бюджет Казани (1,3 млн жителей) на 2024 год − 48 млрд рублей, бюджет Сургута (430 тысяч жителей) − 43 млрд рублей.

Конечно, Казань − пятый город в стране, столица республики и БРИКС, все такое прочее, и нечего с Сургутом каким-то сравнивать, но не покидает смутное сомнение, что дело не в этом (или не столько в этом).

Ощущение, что Сургут просто никому не нужен. А в Казани (Тюмени, Иркутске, Белгороде, Краснодаре и пр. и пр.) живут патриоты. Так что не просите красивый театр, пустое.

Зато мы можем гордиться тем, что который год кряду больше всего в Сургуте рождается Мухаммедов. Казань обзавидуется.