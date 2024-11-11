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​Кто может стать заместителем Руслана Кухарука по внутренней политике – разбираю шесть кандидатур

Обзор потенциальных кандидатов на пост замгубернатора Югры по идеологии

​Кто может стать заместителем Руслана Кухарука по внутренней политике – разбираю шесть кандидатур
Фото t.me/kuharuk_ruslan

В последнее время активно обсуждаются кандидатуры на вакантную должность замгубернатора ХМАО по внутренней политике.

Кандидатуры эти гипотетические, но, тем не менее, удержаться от дискуссии трудно, потому что она важная. Одна из самых важных для Югры в настоящее время. Я уже говорил, что даже у Натальи Комаровой внутренней политикой занимался не просто заместитель, а первый заместитель. А она была ярким примером губернатора-политика, в отличие от Руслана Кухарука, которого можно назвать губернатором-хозяйственником. В связи с этим актуальность этой должности куда выше других замгубернаторских единиц в штатном расписании правительства ХМАО.

Если вспомнить всех гипотетических претендентов на этот пост, то получается довольно длинный список: Сергей Дягтярь, Евгений Марков, Сергей Сарычев, Владимир Сысоев и Павел Тараканов с Олегом Чемезовы (фамилии, на всякий случай, в алфавитном порядке).

Итак.

Сергей Дягтярь. Фамилия всплыла внезапно, и одним из оснований тому стало появление бывшего депутата думы ХМАО на инаугурации Руслана Кухарука. При этом авторы инсайда не замечают тот факт, что на этом мероприятии присутствовали сотни человек, в том числе, например, бывший ямальский губернатор Юрий Неёлов (он вообще был на заседании думы округа, на котором голосовали за нового губернатора). Но почему-то никто его не называет претендентом на пост замгубернатора Югры. А если серьезно, то Сергей Дягтярь давно не в контексте ни югорской, ни тюменской политики. Не имеет тесных отношений с Русланом Кухаруком и вообще не замечен в участии в политических процессах на территории большой Тюменской области. Его фамилия в шорт-листе случайна и вероятность работы в Югорском правительстве равна нулю.

Евгений Марков. В отличие от предыдущего кандидата он глубоко в контексте политики в Хантах имеет связи с элитой округа. Но… важное но. Евгений Марков представляет часть югорской элиты, которая властью там не является. С этой властью он десятилетие находится в состоянии конфликта – с правительством, с мэрами, с большинством депутатов региональной думы. То есть с теми, с кем по должности он должен взаимодействовать. И, желательно, эффективно. А с этим, в силу бэкграунда, будут неизбежные проблемы, которые никому не нужны перед большим избирательным циклом 2026 года. К тому же внутриполитический замгубернатора должен будет обеспечивать победу «Единой России» на выборах всех уровней, как это сделать при живой ячейке ЛДПР, с которой он связан почти полтора десятилетия - большой вопрос.

Это же относится и к Владимиру Сысоеву. Конечно, он был замгубернатора в Тюмени, но это, что называться, другое. Тут ЛДПР не находится в столь жесткой оппозиции, как в Ханты-Мансийске. Иными словами, назначение кандидатов, связанных с ЛДПР, приведет к потенциальным конфликтам внутри югорской элиты, что явно не входит в планы нового губернатора.

А вот Сергей Сарычев – это совсем другой разговор. Несмотря на то, что в Югре он работал давно, но в общих чертах ориентируется на местном политическом ландшафте. Хотя все это не имеет никакого значения, благодаря гигантскому опыту и уровню связей он тот человек, который не подстраивается под этот ландшафт, а формирует его сам. Бывший тюменский вице-губернатор до сих пор на связи с АП (на высоком уровне) и с Русланом Кухаруком, с которым поддерживает прекрасные отношения и, кажется, пользуется его доверием. Поэтому это идеальный кандидат для нового губернатора, так как он полностью бы закрыл весь фронт и сделал бы это эффективнее, чем кто-либо.

Другой вопрос, нужно ли ему самому возвращаться на госслужбу? Думаю, нет. Во-первых, должность простого зама это понижение, а должности вице-губернатора в штатном расписании правительства нет. А, во-вторых, и в-главных, госсслужба – это не сахар, если мы говорим о политике. Особенно, в таком конфликтом субъекте как ХМАО. Это постоянная нервотрепка, разъезды и вечный форс-мажор. Трудно представить, что может привлечь в этом всем топ-менеджера одной из крупнейших компаний страны. Поэтому этой идее не суждено никогда стать реальностью.

Что же касается Олега Чемезова, то определенные сигналы по кадрам в новом правительстве дают почву для неких предположений об отношениях с Русланом Кухаруком. И тут, опять же, есть но. Как я уже сказал просто замгубернатора для вице-губернатора это понижение. Стоит учитывать и бэкграунд. Конечно же, нынешний Олег Чемезов – это не тот Олег Чемезов, который стулом бил нефтяников, плативших налоги в бюджет округа зеленым горошком и калошами в конце 90-х. Но обширные интересы в 2000-х и конфликты, связанные с ними на территории всего округа, а также, мягко говоря, сложные отношения с югорской властью до самого последнего времени, приведут к конфликту с элитами округа. Поэтому такое кадровое решение тоже весьма и весьма маловероятно.

Ну и остается Павел Тараканов. С одной стороны он находится абсолютно вне контекста югорской политики, но, с другой, это значит, что нет и аллергии по отношению к нему. А это более важно. При этом тюменский замгубернатора имеет связи в АП и с новым секретам Генсовета ЕР Владимиром Якушевым. А это сейчас дорогого стоит – чиновников с таким уровнем связей, кроме губернатора, в региональной югорской политике нет. И поэтому в данный момент кандидатура Павла Тараканова, если это соответствует действительности, самая реальная.

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Сегодня в 08:06, просмотров: 376, комментариев: 0
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