Что будут строить и достраивать в Сургуте в ближайшие годы за счет окружного бюджета

Фото со страницы спикера в социальных сетях

В конце ноября совместно с правительством автономного округа на заседании думы Югры планируем утвердить главный финансовый документ региона – бюджет на 2025 год и плановый период 2026-27гг.

Хочу поделиться с жителями перечнем объектов в городе Сургуте.

Новые объекты:

– «Бюро судебно-медицинской экспертизы» совместно с патологоанатомическим отделением (начало строительства; 4,5 млрд руб.);

– Проектирование средней общеобразовательной школы на 1500 учащихся в мкрн 24 (49,9 млн руб.);

– Проектирование средней общеобразовательной школы на 1500 учащихся в мкрн 30А (44,9 млн руб.);

– Строительство школы на 1500 мест в мкрн 38 (не концессия, проектирование+ строительство 2025-2027гг.; 4,2 млрд руб.);

– Технопарк (ИНТЦ "ЮНИТИ ПАРК") на 1600 рабочих мест (7,5 млрд руб.) – строительство по инвестиционному соглашению;

– Университетский корпус в составе инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК» на 2000 рабочих мест (12 млрд руб.) – строительство по инвестиционному соглашению;

– Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Сургута, Когалыма, поселений Сургутского района Югры (начало строительства; концессия, 4,3 млрд руб.);

– Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Есенина до ул. Шидловского (начало строительства; 207 млн руб.);

– Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева от ул. Шидловского до ул. Семена Билецкого (капитальный ремонт; 360 млн руб.);

– Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Восточная объездная дорога. 2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе (4,6 млрд руб.);

– Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ № 49 «Черемушки» (строительство; 618 млн руб.);

– Улица 33 «З» на участке от ул. Александра Усольцева до ул. Крылова (окончание работ в 2025 г.; 321 млн руб.);

Объекты, начатые ранее, продолжение, окончание строительства:

– Спортивный комплекс с искусственным льдом (окончание строительства, 172 млн руб.);

– Средняя общеобразовательная школа на 1500 учащихся в мкрн 20А (строительство; 3,5 млрд руб.);

– Средняя общеобразовательная школа на 1500 учащихся в мкрн 5А (строительство; 4,8 млрд руб.);

– Станция переливания крови (окончание строительства и ввод в эксплуатацию; 480 млн руб.);

– Станция скорой медицинской помощи (окончание строительства и ввод в эксплуатацию; 37 млн руб.);

– Центр высоких биомедицинских технологий (продолжение строительства; 2,3 млрд руб.);

– Очистные сооружения канализационных сточных вод, нового блока УФО сточных вод (строительные работы; 600 млн руб.);

– Сети газоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» (строительные работы; 725 млн руб.);

– Участок набережной протоки Кривуля (окончание строительства; 395 млн руб.);

– Внутриквартальные сети электроснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» (252,3 млн руб.);

– Магистральный водовод по набережной Ивана Кайдалова, проезд Тихий, улица Мелик-Карамова от проспекта Комсомольского до улицы Геологической, 2-ой и 3-й этап (190 млн руб.)

Все обозначенные проекты достаточно масштабные и финансово затратные. Следует отметить, что проектирование школ в 24 и 30А мкрн, дороги по ул. Усольцева и к кооперативу «Черемушки» включены правительством автономного округа после обращения администрации под руководством Максима Слепова и новой администрации города, и поддержанные губернатором Югры Русланом Кухаруком.

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