В Сургуте большая проблема с возможностями индивидуального жилищного строительства

Решил узнать ваше мнение по одному вопросу. На последнем заседании фракции Единая Россия в Думе города Сургута обсуждали историю с развитием ИЖС на территории города. Ситуация печальная – с учетом границ города, балансом городских лесов и стратегии развития на территории города не нашлось места для развития ИЖС.

Хотя еще в 2016 году при обсуждении стратегии развития города и проведения социологии и различных встреч с фокусными группами всеми подчеркивалось, что ИЖС это, наверное, один из важнейших способов борьбы с одной из основных проблем города. Люди уезжают из города при достижении пенсионного возраста, что с точки зрения экономики – отток капитала, с точки зрения социологии – отрицательная миграция. И вообще ИЖС на примере той же Тюмени – мощный драйвер для развития целого спектра смежных отраслей. Для понимания проблемы – на следующий год запланировано предоставление целых 10 участков по ИЖС.

В данной связи есть два предложения, которые внесены в протокол работы фракции.

Первое – начать работу по анализу возможности перевода территории дачных массивов в формат ИЖС. Для чего предложено проанализировать на примере одного-двух крупных массивов, где по факту уже есть зарегистрированные ИЖС, где остро стоит проблема с подвозом детей в школы и т.п. Просчитать, во сколько обойдется приведение этих территорий в соответствие с требованиями, установленными для территории города с обеспечением ширины дорог, наличием социальной инфраструктуры, образования и так далее. Потому что, на мой взгляд – мы или сами планомерно подойдем к этой проблеме, или она нас рано или поздно захлестнет неконтролируемо (например, сейчас на подвоз детей к школам тратиться порядка полумиллиарда в год).

Второе – предложено выйти с законодательной инициативой по упрощению порядка предоставления земель для ИЖС на территории федеральных лесов. Уже сегодня очередь льготников – 4200 семей, плюс приняты законодательные акты о предоставлении земель участникам СВО, а земли по факту нет. Хотя мы с вами живем на территории, где проблемы с озеленением, на мой взгляд, не существует.

Что думаете?

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